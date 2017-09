Skrivni užitki Jožeta Robežnika

Čokolada – najraje imam poceni mlečne čokolade. Tiste za »rajo«. Nisem pretirano navdušen nad prefinjenimi črnimi čokoladami. Verjamem v sladko čokolado. Kdaj riževa, kdaj bela, kdaj z lešniki. Preprosto. Tak otroški okus.









Glasba – trudim se, da bi bila kakovostna in raznolika, a sem in tja si na youtubu zavrtim kak zlajnan štiklc in spot od Taylor Swift in druščine. Ne vem, zakaj. Verjetno, ker gre dobro v uho.









Napovedovalci prihodnosti na televiziji – ne vem, zakaj me to navdušuje in pomirja. Morda pa imam tudi jaz dar, le obuditi ga še moram.