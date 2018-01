Skrivni užitki Jana Kovačiča

Nonini štruklji – ker moj vsakdan ne mine brez različnih športnih aktivnosti, je temu podrejen tudi način prehrane. Izbor živil temelji predvsem na lokalni, sezonski, domači in nepredelani hrani, ki zagotavlja zadostno količino mikro in makrohranil. Izogibam se predvsem predelani hrani, slanim prigrizkom in sladkarijam. Čeprav se zavedam, kakšne učinke na telo ima sladkor, pa se nikakor ne morem upreti štrukljem. Nona me je že od malih nog razvajala z njimi in tako so štruklji ena od stvari, ki se ji ne morem upreti.









Prehitra vožnja po snežnih strminah – moje otroštvo je zaznamovalo ukvarjanje z različnimi adrenalinskimi športi. Preizkusil sem se v plezanju, kajaku na divjih brzicah reke Soče ter deskanju po urejenih in neurejenih progah. Vedno mi je bil všeč občutek nevarnosti in tanka meja med tem ko varno preide v nevarno. Tako je še danes, ko se z desko spuščam po snežnih strminah in pri tem dosegam visoke hitrosti. Tudi temu občutku se ne morem upreti ne glede na posledice.









Energijske pijače – največ tekočine tekom dneva zaužijem z vodo, limonado in različnimi čaji. Obstaja pa »sladki greh«, ki ga z veseljem spijem pred kako športno aktivnostjo. To je energijska pijača, ki me še dodatno napolni z energijo, da so aktivnosti še bolj divje (smeh).