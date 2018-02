Skrivni užitki Ane Praznik

Štetje stopnic – ko grem po stopnicah, jih vedno štejem. Ne vem, zakaj, a ko stopim na prvo stopnico, pač začnem pri sebi tiho šteti. Morda bi morala pogledati na splet, ali je to kak sindrom (smeh). A me ne skrbi posebej, ker to ne vpliva na moje psihofizično stanje.









Stiskanje mozoljev – vedno, ko se mi naredi mozolj na obrazu, ga moram takoj stisniti. Kjerkoli sem. In potem imam rdeč madež na obrazu in vsi me sprašujejo, kaj je to. Verjetno bi bilo bolje, če bi mozolj pustila pri miru in ga nihče sploh ne bi opazil.









Petje v avtu – ko sem v avtu in slišim pesem Otherside skupine Red Hot Chilli Peppers, dam radio na glas in zraven pojem, kot da sem pevec skupine Anthony Kiedis. To počnem tudi, če je kdo z menoj v avtu. Vem, morda jim je neprijetno, a si ne morem pomagati (smeh).