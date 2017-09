Severina in Danijela – prijateljici in ne tekmici

Največ zanimanja je seveda požela Severina, ki se je trudila, da bi izpostavila tudi ostale, že na začetku pa je poudarila tudi, da je vesela odziva medijev, saj muzikali navadno ne pritegnejo toliko pozornosti kot solo projekti znanih pevcev. Pod muzikal se podpisujeta Nenad Ninčević in Goran Karan, gledalce bo popeljal v Split v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, zgodba pa spremlja ljubezenske zaplete mladega para.









Poleg Karana in Severine v muzikalu nastopata še Giuliano in Danijela Martinović, slednja je tudi prišla v Ljubljano, Severina pa nam je po tiskovni konferenci v pogovoru zaupala, da z Danijelo nikakor nista tekmici, temveč prijateljici, hodili sta celo na isto srednjo šolo. Da to res drži, je potrdila tudi Danijela, ki je dejala, da je na sodelovanje pri projektu pristala, ne da bi o njem sploh kaj dosti vedela, pred prvo premiero pa ni veliko vadila z njimi, saj se je pripravljala na svoj solo koncert. Ko se je končno pridružila ekipi, so jo vsi pričakali odprtih rok, Severina pa je pred tem na vajah pela tudi njene dele teksta.









Tiskovno konferenco je vodila Ivana Šundov, ki je dami vprašala tudi o kostumih, ki jih nosita v muzikalu. Zanimalo jo je, kako se je bilo s kostumi vrniti v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja, Severina pa se je pošalila, da ona o modi v sedemdesetih nima pojma, saj se je rodila mnogo kasneje. Seveda to ni res, Severina se je rodila leta 1972. Kostume za muzikal je sicer oblikovala znana hrvaška oblikovalka Matija Vuica.









Severino smo še vprašali, ali k nam kmalu prihaja tudi s kakšnim večjim solo projektom, od njenega koncerta v Stožicah minevajo že štiri leta. Tedaj so projekt ustvarili s pokojnim Tomažem Pandurjem, Severina je dejala, da Tomaža zelo pogreša in da nov projekt brez njega ne bo enak, gotovo pa se bodo vrnili. Ivana Šundov je na tiskovni konferenci ustvarjalce podražila tudi z vprašanjem o pregovorno slabih odnosih med Slovenci in Hrvati, Nenad Ninčević pa je dejal, da če bi bile med Slovenijo in Hrvaško res takšne velike težave, včerajšnjega dogodka ne bi bilo.