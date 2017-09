Vprašajte strokovnjaka

Seksualno nezmožni partner

Moje vprašanje je vezano predvsem na spolnost. S partnerjem sva se spoznala na spletnem portalu pred skoraj dvema letoma. Bil je prijazen, duhovit, odprtega srca in po čudnih primerkih moškega spola pred njim se mi je zdelo, da je njegov prihod v moje življenje izpolnitev vseh mojih hrepenenj. Toda po treh mesecih brez spolnih odnosov sem začela sumiti, da je z njim nekaj narobe. Ni gej, ne biseksualec, ampak je nezmožen spolnega odnosa. Lahko je zelo vzburjen ob predigri, vendar mu kasneje erekcija uda ob poskusu penetracije vsakokrat uplahne. Star je 51 let, redno gleda pornofilme, pravi, da se ob njih »uči«, vznemirjajo ga lepe ženske, ko jih opazuje. Njemu je to normalno, jaz v tem ne vidim nič dobrega za zvezo, sploh če upoštevam, da z mano nima spolnih odnosov že ves čas razmerja. Najhuje je, da je spolni odnos zanj tisto, kar on definira kot takega, torej da sem jaz na njem, s penetracijo ali brez, ali se samozadovoljuje ob meni ... Poskrbi le zase. Kaj vse sem prešla kot ženska ob njem, raje ne bom razlagala. Ker sem brezposelna in že dve leti na (blagih) antidepresivih, mi partner pomaga finančno, kar me je pahnilo v ekonomsko odvisnost od njega, česar se dobro zaveda. Imam nekaj čez 40 let, precej nizko samopodobo in sem na robu vsega, čemur se reče življenje. Na kratko sem opisala problem, zaradi katerega sem izgubila tudi že nekaj kolegic in kolegov, saj so me vsi prepričevali, naj grem proč od partnerja, ki me zlorablja in vara sam s sabo. Nekako slutim, kaj je srž njegovih spolnih težav. Njegova pokojna mati je bila žrtev nasilnega moža in je sina čustveno pohabila. Najbrž ne bo nikoli sposoben normalnega spolnega odnosa. Sprejeti bom morala odločitev, ali ostati v odnosu brez spolnosti in prenašati ponižanja kot ženska ali dvigniti glavo in oditi v finančno negotovo prihodnost, ki se je bojim.

Tina iz Kamnika