Seksajte počasi ...

Seks je kot hrana, pravijo strokovnjaki, vsak dotik je kakor grižljaj, ki se mu je treba posvetiti in v njem uživati – počasi. Slow sex se kakor slow food upira sodobnemu življenjskemu slogu, v katerem je hitrost na prvem mestu, a počasnost in temeljitost prinašata spolnemu življenju veliko prednosti in dodano vrednosti!









Ženske, denimo, naj bi v povprečju potrebovale od deset do dvajset minut za dosego vrhunca, čeprav je pri nekaterih ta čas mnogo krajši, pri nekaterih pa daljši. A orgazem je včasih zelo težko dostopen, sploh v dolgoletnih razmerjih, ko hormoni ob pogledu na partnerja ne podivjajo kakor v začetni zaljubljenosti in ko strast žal kdaj tudi ugasne. Prav slow seks pa lahko razbremeni ljubimca končnega pričakovanja, torej vrhunca, in poveča užitek ob samem dotikanju, povrhu pa blagodejno vpliva tudi na življenje in ritem zunaj spalnice ter nazadnje poskrbi za nepozaben orgazem. Ameriški strokovnjaki ponujajo nekaj nasvetov, ki bodo pripomogli k učinkovitejšemu spoznavanju potreb in čutnosti posameznika ter okrepili čustveno vez med partnerjema, skratka, gre za kombinacijo erotičnega in emocionalnega pristopa, oba pa sta ključnega pomena v resnem razmerju. Pa poglejmo.









Spolni odnos se začne s pogledom, ki zbližuje mnogo bolj, kot si morda mislimo! Partnerja naj se udobno usedeta in se zazreta drug drugemu v oči, veliko pripomore tudi nežen nasmešek. Ne bodite presenečeni, če se boste počutili nelagodno, kajti – žal – so iskreni pogledi med ljubimcema marsikdaj redkost! Ko sta pripravljena, skupaj zadihajta, naravno, skozi nos. Za lažjo sinhronizacijo vdihov in izdihov lahko drug drugemu roko položita na prsni koš, da občutita utrip srca. Končno, čas za objem: najmanj pol ure posvetite božanju, objemanju in poljubljanju, in to oblečeni. Nikar ne hitite v goloto, če pa se kateri ne more brzdati, ga lahko drugi ustavi tudi s humorjem. Masaža: sprostitev že sama po sebi, kot del spolnega odnosa pa odlična predigra! Partnerja naj se slečeta, potem pa drug drugemu masirata hrbet z aromatičnim in nežnim oljem. Gibi naj bodo dolgi in intenzivni, a ne premočni, roka pa še vedno ne sme uiti pod mejo partnerjevega pasu – lahko pa se dotikata lastnih genitalij!









In na koncu, ko je že izjemno težko pritiskati na zavore, orgazmična meditacija, ki lahko spolnemu dejanju pomaga do neverjetnega vrhunca: gre za osredotočanje na partnerjeve in svoje želje ter misli, saj lahko že samo to pripelje do orgazma, sicer pa je odlična priprava in vodilo do popolne potešenosti povsem novih razsežnosti!