Seks: ste se ogreli?

Pogosto se zdi, da predigra diši samo ženskam, toda vse več raziskav potrjuje, da pošteno ugaja tudi neučakanim moškim. Če so dosegli erekcijo, še ne pomeni, da so povsem pripravljeni, kot mnogi zmotno mislijo, navajajo v reviji Women's Health, tudi moški hrepenijo po intimi in čustveni povezavi, ki ju predigra le še okrepi. Preberite si, kako lahko pričarate še bolj spopolnjujočo predigro, ki bo oba spodbudila do divje akcije.

Posvetite se vratu. Tam se skriva kopica erogenih con, ki osrečujejo oba, z lizanjem in nežnim dotikanjem se bosta dodobra vzburila in pripravila za vročo igro. Dame, če boste partnerju pri tem še nežno masirale moda in penis, bo njegovo navdušenje na vrhuncu!









Drgnita se. On naj leže na trebuh, vi pa nanj, tako da si zgornji del mednožja drgnete ob predel med njegovo zadnjico in križem. Pri tem mu lahko nežno gnetete hrbet in se gor in dol zibate z boki. S tem boste povsem prebudile njegove živčne končiče v predelu trtice, ta pa bo vas prijetno vzburila.

Nežno se božajta. Sedite v njegovo naročje, tako da se s hrbtom prislonite nanj. On naj vam boža prsi, vi pa notranji predel njegovih stegen – nikar se ne dotikajte mod ali penisa, naj bo neučakan! Prišepnite mu nekaj umazanega in divjega – zagotovo ga bo poneslo v višave.









Ogrejta se pod prho. Namilita se, kapljice naj zapeljivo polzijo po vajini koži. Vi se z roko lotite njegovega spolovila, on naj se vašega, kdo ve, morda bosta skočila v akcijo še pod prho! Če ne, vaju čaka napeto izpolnjevanje pričakovanj med mokrimi rjuhami …