Seks ni servisiranje partnerja

Bolj kot orgazem je pomemben užitek

Študije o zadovoljstvu in strasti v partnerstvu kažejo, da marsikatera ženska ne doživi orgazma, vendar v spolnem odnosu uživa. Zanje je pomembno, če partner ve, kaj jih vzburja, če lahko občutijo njegov dotik in se čutijo ljubljene. To ugodje je za mnoge najvišja točka spolnega odnosa. Torej brez finala? Če ženske ne samo redko, ampak nikoli ne doživijo vrhunca, so zgrešile že na začetku – pri najlepšem delu, erotiki. In kako se lahko bolj potrudijo? Poskusiti velja kaj drugačnega, saj se ne da ničesar izgubiti, pridobitve pa so lahko velikanske.

Seks ni dober, če se zanj ni treba truditi

Kdo vas je nagovoril k ljubljenju? Nezadovoljiv spolni odnos nima nikoli opraviti le z enim partnerjem, saj sta za odnos potrebna dva. Problem nastane, če tisti, ki je osredotočen samo na to, da zadovolji partnerja, pozabi nase. Tako je sam prikrajšan za zabavo, užitek in končno zadovoljstvo. Zapomnite si, da seks ni servis za partnerja niti sredstvo, s katerim ga morate zadovoljiti. Seks daje ugodje obema. Tako enemu kot drugemu naj prinese sprostitev.









Lepše telo za boljši seks

Ženske, ki so v postelji samozavestne ne glede na to, ali so šibke ali močnejše postave, vedno doživijo dober seks. Pri erotiki se je treba osredotočiti samo na to, da smo v nekem trenutku z nekom, ki ga imamo radi in ga ne zanima, kakšen trebuh, zadnjico ali noge imamo. Naženimo pomisleke, ki nam švigajo po glavi, in se raje prepustimo toku dogodkov ter uživajmo. Manj ko smo obremenjeni z nepotrebnimi stvarmi, bolj bomo sproščeni in lepše nam bo.

Časovni rekord

Zakaj le? Moški potrebujejo za orgazem slabe tri minute, medtem ko ženske dobrih petnajst. Doslej še ni jasno, kaj sili partnerje v takšno naglico in kaj jih med spolnim odnosom oddalji kljub trenutni bližini teles. Še en vzrok je današnja, na vrhunce osredotočena družba. A kdo se bo o morebitnih težavah odkrito pogovarjal v postelji in dvigal pritisk? Navadno nihče, zato večina ne more odpraviti težav, nastalih v zvezi. Bodimo odkriti do partnerja, mu zaupajmo, kaj nas tare, saj lahko le skupaj odpravimo stvari, ki nas pestijo. Vzemimo si čas in najdimo tempo spolnega odnosa, ki bo optimalen za oba. Znova boste lahko uživali.









Kdaj strastno razmerje?

Pri iskanju odgovora je najprej treba čez vprašanje, ali smo s svojim partnerjem sploh kdaj doživeli spolni odnos, poln pohotnosti, napetosti, razburljivosti? Koliko časa je minilo od tedaj? Na žalost je resnica za večino žensk, da nikoli niso imele nepretrganega ali sijajnega seksa. A še tako globoka kriza ne more trajati neskončno. Če razmerje ne prinaša več toliko zadovoljstva, se morata čim prej pogovoriti, še preden se preveč zaplete. Zaupajmo torej partnerju svoje želje in hotenja. Mogoče bo ravno ta noč tista, ki je ne bomo nikdar pozabili.