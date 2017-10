Se Oprah spogleduje s predsedniško kandidaturo?

Seveda tokrat ni prvič, da se pri pisanju o predsedniški kandidaturi omenja njeno ime, a pred nekaj meseci je Oprah dejala, da se ne bo nikoli podala v to. Je pa v pogovoru, ki je namigoval na predsednika Trumpa, tudi dejala, da je prej mislila, da nima dovolj izkušenj in znanja za to, zdaj pa vidi, da to morda niti ni nujno.









V aktualnem članku v New York Postu pravijo, da bi bila na volitvah leta 2020 Oprah najboljša izbira za demokrate, saj potrebujejo zvezdo, ki je Trump ne bi mogel ustrahovati ali zasenčiti. Stari politični pristopi v Ameriki ne dujejo več in demokrati se bodo morali prilagoditi novim razmeram. Članek bi se verjetno izgubil med množico, če ga ne bi Oprah delila na twitterju in zraven še napisala, da se zahvaljuje za glas podpore, besedo glas pa je napisala z velikimi črkami. Njen predstavnik za javnost je kasneje dejal, da se je novinarju le zahvalila, a eno je gotovo: Oprah, znana kot goreča podpornica nekdanjega predsednika Obame, očitno ne želi biti izpuščena iz javnih debat o naslednjem predsedniku države.