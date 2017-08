Se bo Despacito zapisal v glasbeno zgodovino?

Sedaj ji je uspelo preseči rekord Mariah Carey iz devetdesetih. Despacito namreč že kar 16 tednov kraljuje na Billboardovi lestvici najboljših singlov Hot 100, kar je pred tem v letih 1995 in 1996 uspelo le pevki, ki slovi po najvišjih vokalih v zgodovini popularne glasbe, s skladbo One Sweet Day v izvedbi z Boyz II Men.









Despacito, kar v prevodu pomeni počasi, velja za velik fenomen na ameriškem glasbenem trgu, kjer tujejezične skladbe redko žanjejo velike uspehe. Nazadnje je to uspelo prav tako španski Macareni leta 1996. Despacito drži tudi rekord največkrat gledanega videa v zgodovini spletne platforme Youtube, dosegli so že skoraj 3,5 milijarde ogledov.









Glasbeni veteran s Puerto Rica Fonsi je uspešnico zgradil na zvokih reggaetona, plesne glasbe, ki jo zgodovinsko povezujejo z marginaliziranimi skupnostmi na njegovemu otoku, vključuje pa številne seksualne namige. Skladba je po svetu doživela veliko priredb - eno podpisuje celo med najstniki priljubljeni glasbenik Justin Bieber, v Sloveniji pa je med drugimi za zanimivo priredbo v prekmurščini Fejst pomale poskrbela Nika Zorjan. Je pa skladba prepovedana v večinsko muslimanski Maleziji, kjer so presodili, da je preveč seksualna.









Za nov rekord na Billboardovi lestvici pa Despacito potrebuje še teden dni kraljevanja, a skladbo kot poroča AFP »ogroža« nov singl Taylor Swift, naslovljen Look What You Made Me Do, ki je bil že ob petkovem izidu pretočen osemmilijonkrat, do danes pa si ga je ogledalo več kot 48 milijonov ljudi. Takšna je usoda poletnih hitov. Slej ko prej se pojavi nov, ki obnori svet in izrine starega z vrhov lestvic. Številke sicer ogromno pomenijo glasbeni industriji, a poslušalci se bomo strinjali, da pri popularnih skladbah na koncu šteje, kako dobro prestajajo zob časa. Poletnih ritmov je bilo že nešteto (oglejte si njihovo zbirko vse do leta 1958 v spodnjem videu), a le peščica iz glasbene zakladnice nam še danes nariše nasmeh na obraz. Se bo to čez 20 let posrečilo tudi Despacitu?