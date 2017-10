S čim ga odbijate?

Predvsem tisti v zrelih letih, ki imajo za seboj vsaj nekaj resnih razmerij z žalostnim koncem, običajno že dobro vedo, kaj iščejo v bodočem partnerju, življenjskem sopotniku, s katerim si bomo delili vzpone in padce. A vendarle ob neuspehu neredko zanemarijo svoje napake, s katerimi so si zapravili priložnost za ljubezen. Odnose sestavljajo tudi kompromisi, a marsikdo se tega ne zaveda, zato se status samskega kar podaljšuje … Katere so tiste usodne poteze, s katerimi lahko odvračamo nasprotni spol? Preberite si, kaj menijo ameriški psihologi.

Preveliko govorimo. Četudi so vsi obeti na naši strani, z nenehnim govorjenjem lahko od sebe odvrnemo še najprilagodljivejšo dušo. Kdor nenehno vrti jezik, daje vtis, da se boji tišine, samote; prepričan je, da je sogovornika nenehno treba zabavati in duhovičiti, a pri tem ne deluje spontano. Prepustite se toku: sprašujte, kar vas zanima, in dovolite, da vas morebitni partner spozna prek svojih vprašanj. Sicer pa zdrava mera skrivnostnosti vedno obrodi sadove, ni treba vseh kart nemudoma položiti na mizo!









Prehitevate čas. Spoznali ste osebo, ki vam je všeč, se nekajkrat družili na uspešnem zmenku – potem pa katastrofa. Omenili ste poroko, skupno življenje, družino, streho nad glavo … Hitenje je lahko naravnost zastrašujoče, še tisti, ki so venomer zazrti v prihodnost, lahko stisnejo rep med noge. S takšnimi namigovanje dajete vtis, da imate v življenju natančno zastavljene cilje in da jih boste uresničili po vsej sili. S komer koli. Na prehitevajte v pričakovanjih in dopustite možnost, da vas druga stran preseneti.

Držite se zgleda. Resda je nekaj najlepšega, če smo bili priča zakonski sreči pri svojih starših, občudovanja vredna je tudi partnerska zveza bližnjih prijateljev itn. A ne pozabite: vsaka zveza je unikatna, in čeprav je marsikateri nasvet dobrodošel, si dopustite svobodo in se ne oklepajte vzorcev drugih!

Nenehno razpredate o bivših. Da, vsakdo ima svoje ljubezenske izkušnje, ki jih nikakor ne gre skrivati, predvsem pa je nujno, da z bivšimi razčistimo, preden se podamo v novo dogodivščino. Če ves čas govorite o nekdanjem partnerju, se morda še niste dovolj oddaljili od preteklosti, zato je smiselno premisliti, ali je nova zveza pametna odločitev.

Ne komunicirata na štiri oči. Težava, o kateri pred desetletjem še ni bilo treba razpredati, je danes pravi družbeni fenomen, ki ubija ne le partnerska razmerja, tudi prijateljstva, družinske vezi, službene odnose ... Pogovor na štiri oči je zlata vreden in nenadomestljiv, zato naj bodo tehnološki pripomočki zgolj zasilna rešitev.









Partnerja si trenutno ne želite. Če uživate v polnem, navdihujočem in zadovoljnem samskem življenju, je zveza zadnje, kar potrebujete. Partner se mora neobremenjujoče vklopiti v vaš vsakdanjik in tega le še oplemenititi – zato se nikar ne obremenjujte z iskanjem primernega kandidata, če si ga pravzaprav ne želite. Vsaj za zdaj ne.

Ste preobčutljivi? Vaša samozavest je morda toliko načeta zaradi prejšnje zveze, da si še vedno niste zacelili ran. A to morate storiti sami, ne pričakujte, da vas bo novi partner povzdignil na prestol in vas prepričal, da ste čudovita oseba. Osebe, ki še ranjene vstopajo v nov odnos, običajno ne zmorejo sprejeti šale na svoj račun in venomer delujejo obrambno in nezrelo, zato je nujno, da pred novim razmerjem razčistite z vsemi svojimi strahovi.

Zanemarjate prijatelje. Ti so preprosto nujna sestavina v življenju in tvorijo odnose, ki lahko povsem neovirano sobivajo s partnerskim. Zatorej nikar ne obrnite hrbta prijateljem, ko spoznate čudovito osebo, s katero se vidite v prihodnosti - prijatelji vam bodo stali ob strani ob vsakem padcu v odnosu in vas bodrili ob vsakem vzponu, partner pa bo na svoji strani negoval enake odnose. In skupaj bosta ustvarila čudovito celoto.