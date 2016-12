Rumeni čudež

Kurkuma poleg klinčkov, origana in cimeta velja za enega najmočnejših antioksidantov na našem planetu, deluje pa tudi proti vnetjem in prispeva k redčenju krvi. Trebušni slinavki pomaga pri razgradnji ogljikovih hidratov, poleg tega pa povečuje nastajanje in izločanje žolča, kar olajša prebavni proces, prepreči gnitje in nastajanje plinov. Ker žolč deluje kot odvajalo, kurkuma torej posredno odpravlja zaprtje, paziti pa moramo, da je zaužijemo le toliko, kot je treba, da se s tem izognemo razdraženemu žolču in prebavnim težavam.

Previdnost ni odveč tudi če imamo žolčne kamne, saj jih utegne prevelik naval žolča premakniti. Kurkuma dobro vpliva na dihalni sistem; ker redči kri, pripomore k milejšim menstruacijam – tisti, ki jemljejo zdravila proti redčenju krvi, naj bodo sicer pozorni –, krepi zdravje ožilja ter lajša bolečine v mišicah in sklepih, ob tem pa skrbi za boljšo gibljivost, saj rahlja mehka in vezivna tkiva. Kot naravni antibiotik deluje proti številnim bakterijam – razen mlečnokislinskim – in odpravlja zajedavce. Večino novih tehnologij dandanes imenujemo »pametne« – za kurkumo pa lahko rečemo, da je »pametna začimba«, saj svoje delovanje prilagodi konstituciji posameznika in njegovim potrebam.

Način uporabe

V ajurvedski medicini poznajo vse možne načine uporabe kurkume: kot poparek, prevretek, prevretek na mleku ali surovi prašek, katerega npr. zmešanega z medom uporabljajo ob zvinih in hematomih. Vzhodnjaški modreci je priporočajo 250 mg–1 g na dan. Že toliko je namreč zadostuje za pravšnjo količino antioksidantov in mangana. Kot krompir je tudi kurkuma gomolj, zato jo lažje prebavimo, če je termično obdelana in jo uživamo v kuhanih, dušenih in praženih jedeh. Njen okus je grenak in trpek, a s kuhanjem ne več tako izrazit. Da razvije svoje antioksidantske moči in se poveže z drugimi sestavinami, jo je jedem najbolje dodati pet minut pred koncem kuhanja, rižu pa jo lahko dodamo že na začetku.

Manj je več

Če ste prebrali knjigo Ščepec ustvarjanja, veste, da znajo na Vzhodu že z majhnimi količinami začimb v jedeh doseči velik učinek, to pa zato, ker jih znajo ustrezno kombinirati. Vrsta koristnih snovi, ki jih prejmemo iz njih, je odvisna od medija, v katerem se bodo lahko izločile. V vodo bo šlo vse, kar je vodotopno, v maščobi se bodo izločile lipofilne molekule, v mleku, ki je emulzija, pa tudi oboje. Zato je za uživanje kurkume najpripravnejše »zlato mleko« – kurkumino mleko, imenovano tudi kurkumin latte, okusen in zdrav napitek zlatorumene barve in sladkastega okusa z ostro zeliščno noto, ki še posebej prija ob dolgih, sivih dneh. Pripraviti ga je mogoče na več načinov – Sonnentorjevega lahko tako okusite s pridihom vanilje ali ingverja.

Vir: Skupaj za zdravje človeka in narave