Rojeni smo za seks

Izgovori, zakaj se nam ne ljubi seksati, so vsem dobro znani: utrujenost, glavobol, slaba volja, naporen dan v službi, zahtevni otroci ... Toda, ali ste se kdaj vprašali - zakaj bi se sploh ljubili s partnerjem?

Ameriški strokovnjaki vsekakor ugotavljajo pozitivne premike v pogledih na intimno plat partnerstva: ta namreč še zdaleč ni več le evolucijska ali zakonska obveza in gola potreba, temveč je v ozadju čedalje več užitka in domišljije. V reviji Sexuality & Culture so pred časom razkrili 237 najpogostejših razlogov, zaradi katerih se z ljubljeno osebo zapodimo med rjuhe in ji tudi s telesom izkažemo naklonjenost. Sodobne spolne potrebe izhajajo iz psiholoških, socioloških, kulturoloških in tudi verskih ozadij, velikokrat je vodilna preprosta radovednost.









Prav vsi razlogi pa naj bi imeli skupni imenovalec, menijo strokovnjaki: poslanstvo! Ljudje smo namreč rojeni za seks: ta je povsem vsakdanja naravna potreba, ki bi jo z lahkoto enačili s hrano, zato nas možgani prek različnih vzvodov usmerjajo v spolno vedenje. Kljub temu pa so se razvile številne teorije, ki podrobneje proučujejo naše seksualne vzgibe in ki so postregle z zanimivimi ugotovitvami.

Najočitnejša je razlika med spoloma, to še vedno velja kot pribito. Moški naj bi si želeli spolni odnos zaradi občutkov med samim dejanjem, ženskam pa naj bi bila izjemno pomembna tudi zadovoljitev kot nadgradnja siceršnjega razmerja. Preprosteje rečeno, moški so osredotočeni na telesno doživljanje, kar pogosto pomeni tudi neoziranje na občutja partnerice, ženske pa na interakcijsko, povezovalno in partnersko plat. Toda, odnos do spolnosti se s starostjo spreminja – tako da se vlogi kar zamenjata: moškim je v zrelejših letih čedalje pomembnejša partnerska vez, ženske pa se začnejo osredotočati na goli užitek. In starost, pri katerih nastopi pomemben preobrat, je vse nižja.









Pa si poglejmo rezultate, s katerimi je postregla neka ameriška raziskava. Kot najpogostejši razlog, ki naj bi spodbujal k seksu, so anketiranci navedli stres. S spolnim odnosom naj bi si namreč uspešno dvigovali razpoloženje in blažili depresivna občutja, mnogim pa posteljna doživetja krepijo samozavest in samopodobo. Vse več ljudi, k sreči, seksa iz zadovoljstva in občutij sreče ter potrebe po bližini, drugi iz gole radovednosti in želje, da bi bolje spoznali partnerja, vse številnejšim pa je spolnost potrjevanje ljubezni do življenjskega sopotnika, kažejo izsledki.









Pozor: mnogi želijo s svojimi spolnimi izkušnjami zgolj vzbujati ljubosumje, nekateri, predvsem mlajši, pa menijo, da si bodo za javnim razpredanjem o intimi dvignili ugled in se utrdili v družbi, mnogi se zato podajajo med rjuhe zgolj zaradi pritiska vrstnikov. Nekaterim je spolnost sredstvo za vzpostavljanje bližine, drugim za vzdrževanje zdravega razmerja, mnogi s spolnimi dejanji zgolj sledijo nagonu, pravijo. In še, nekaterim je spolno dejanje višje, duhovno izkustvo, mnogim pa golo – maščevanje.