Rezina poročne torte na prodaj

Kos sadne torte v lični spominski pločevinasti škatlici, to sta izdelala oblikovalca Peter Windett in Sally Mangum, spremlja tudi prijazna zahvala gostiteljev zabave, princa Charlesa in vojvodinje Camille. Takšno poslovilno darilce, prikupno po videzu in slastno po okusu, sta William in Kate namenila navzočim svatom, enega od primerkov pa so prejemniki že uspešno prodali na dražbi pri hiši Julien's v Kaliforniji leta 2014, in sicer za osem tisočakov.

Tokratni kos torte v simpatični škatlici bo konec septembra na prodaj v Londonu, po predvidevanjih pa bo prav tako iztržil več tisočakov. Spomnimo, torta je bila ena od velikih uspešnic zgodovinske poroke: osemnadstropna poslastica je bila mojstrovina znamenite slaščičarke Fione Cairns, ki je torto s svojo ekipo izdelovala kar pet tednov. Mojstrovina je bila potem v središču zabave v galeriji Buckinghamske palače.









Kot je ponosno povedala Cairnsova, je bila poročna torta za Williama in Kate eden njenih največjih kariernih projektov, da jo je doletela takšna čast, še danes težko verjame. V izjemnem spominu ji je ostalo predvsem tesno in nadvse prijetno sodelovanje z nevesto, ki je sama zasnovala idejo o slaščici, ki jo bo pospremila v zakon. »Pa ne le torta, tudi cela ohcet je bila njena zamisel, odločala je o vsem. Je nadvse ustvarjalna. Resda je bila poroka kraljevska slovesnost, v resnici pa je bila tudi dogodek z osebno noto,« se spominja Cairnsova. »Kate je točno tako čudovita, kot je videti. Točno takšna, kot si jo najbrž predstavljate. Izjemno prijetna oseba. Dala mi je seznam 17 različnih cvetlic in listov, ki smo jih potem poustvarili na torti. Pozneje mi je rekla, da je nadvse presenečena, saj ni pričakovala, da bomo uporabili vseh 17! No, cvetje in listje smo povezali z vzorcem čipke, ki se je ujemala s Katino poročno obleko.«









Fiono je na dan poroke, po sprejemu, doletelo velikansko olajšanje: poklical jo je kraljičin glavni slaščičar in ji sporočil, da sta bila mladoporočenca navdušena nad njenim izdelkom: »Takrat smo si resnično oddahnil in končno nazdravili s kozarcem penine! S Kate sva se srečali mnogo pozneje, takrat se mi je tudi osebno zahvalila za odlično opravljeno delo.«