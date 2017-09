Redki ne živijo skrivnostnih življenj

Čeprav v gledališču igrate najrazličnejše vloge, vas televizijski igralci bolj poznajo po komičnih vlogah, verjetno ste z vlogo Sonje koga tudi presenetili. Kako ste se lotili tega igralskega izziva?

Igralskega izziva sem se lotila enako kot se lotim vsake druge vloge oziroma lika. Vedno imaš občutek, da se podajaš v neznano. Nabereš si čim več informacij in se vržeš v vodo. Ni posebne razlike, ali delaš gledališko ali pa takšno televizijsko vlogo. A v seriji, kot je Reka ljubezni, ne vemo, kaj se bo našim likom zgodilo, ker dobivamo scenarije po blokih. Če me sprašujete o razliki med to vlogo in komičnimi vlogami v oddajah, v katerih dobiš nalogo in moraš takoj improvizirati, pa je seveda razlika to, da se v šovih ne moreš tako zelo dobro pripraviti. Še bolj se vržeš in upaš, da boš splaval.

Vprašajmo se, koliko ljudi ne živi skrivnostnih življenj, redki so takšni. Tudi skrivnosti so del Reke ljubezni ali kot reče Sonja Ireni: vsi nosimo neko temno skrivnost v sebi.

Sonja je trpeča in trpinčena žena, verjetno si vsi gledalci mislijo, da naj že zapusti moža, ona pa ga ne. Kako jo vidite vi?

Sem na strani teh, ki pravijo, da bi se morala Sonja postaviti zase, udariti z roko po mizi in oditi. Na žalost se pogosto v življenju stvari obrnejo drugače zaradi otrok ali drugih stvari. Sonja poskuša čim več energije vložiti tako v družino kot v odnos, v upanju, da se ne bo skvaril, da bo obstal, a če vlaga le eden, ne oba, je to pač obsojeno na propad. Bojim se, da je na žalost že prišlo tako daleč. Kaj se bo v prihodnje dogajalo s Sonjo in Bojanom, zelo zanima tudi mene. Se pa strinjam z vsemi, ki pravijo, da naj, če bo šlo to tako naprej, zbere pogum, spakira stvari in odide z otroki.









Vas je zaradi Usodnega vina kdo na cesti poklical Dora?

Ljudje so večinoma zelo prijazni, nasmehnejo se in ti misliš, da veš, od kod te poznajo. So me tudi že kdaj poklicali na cesti, vljudno in prijazno. Le enkrat me je neka gospa spravila v neugoden položaj, že leta nisem tako zardela kot takrat. V neki jedilnici se je obrnila in na glas zavpila: glejte, Dora je tukaj. In potem so se vsi ljudje obrnili za menoj. Tisto večerjo sem zelo hitro pojedla. Ni seveda mislila nič slabega, bila je pač tako navdušena.

Reka ljubezni se zdi drugačna serija od Usodnega vina, manj humorna, nekatere zgodbe so kar malo tragične. Se strinjate?

To je zelo kakovostna slovenska nadaljevanka, v kateri so v ospredju teme družine, ljudi in odnosov. Serija zelo spretno krmari med različnimi družinami in odnosi. Predvsem mi je všeč, ker nam je vsem blizu, je domača zaradi pokrajine, gasilcev in lovcev. Vsaj z eno od teh intimnih zgodb se lahko ljudje poistovetijo. In vprašajmo se, koliko ljudi ne živi skrivnostnih življenj, redki so takšni. Tudi skrivnosti so del Reke ljubezni ali kot reče Sonja Ireni: vsi nosimo neko temno skrivnost v sebi. In serija nam jih bo drobec po drobec razkrivala.

Otroka kdaj pripeljem s seboj ali pa jima povem, da gre mami zdaj delat nekaj, kar rada počne. To je zelo pomembno, da bosta tudi onadva našla nekaj, kar bosta v življenju rada počela.

V Reki ljubezni igra tudi vaš partner Gregor Gruden, igral je tudi v Usodnem vinu, a v nobeni od serij nimata veliko skupnih zgodb in prizorov. Namerno ali naključno?

Ne vplivava na to, kakšne vloge oziroma like bova prevzela. Režiserji in producenti določajo zasedbo in ti vlogo ponudijo. Ti se odločiš, ali vlogo sprejmeš ali ne. Midva pri tem nisva imela prstov vmes, nisva se odločala, katero vlogo bi imela. Nisva taka, pravzaprav pa tudi ne vem, ali je to sploh mogoče (smeh). Če je to namerno ali nenamerno, je torej vprašanje za režiserja ali za producente.

Snemanje takšne serije je gotovo naporno, a vendar sta šla oba iz Usodnega vina še naprej v Reko ljubezni, oba igrata v MGL, imata tudi družino. Kako vama vse to sploh uspeva?

Urnik je zagotovo bolj naporen in stresen, tu sta tudi dva otroka. A z veseljem do tega, kar res rada počnem in ljubeznijo do otrok se vse da. Je pa res, da to prinese manj prespanih noči. A ko nekaj rad počneš in ti ni težko, pelješ naprej. Vse gre lažje. Tudi otroka kdaj pripeljem s seboj ali pa jima povem, da gre mami zdaj delat nekaj, kar rada počne. To je zelo pomembno, da bosta tudi onadva našla nekaj, kar bosta v življenju rada počela. To je zelo težko, večkrat se zgodi, da ljudje izpolnijo svoje življenje s hobiji in ne s poklicem. Tu pa je oboje združeno, moj hobi je moj poklic in za to sem zelo hvaležna.

Nimamo vpogleda v zgodbo, dokler ne dobimo novih scenarijev. In potem si rečem: ups, glej, to se bo zdaj zgodilo, nismo še tam, še zmeraj je z njim.

Kaj se bo s Sonjo dogajalo v prihodnje?

Tudi mene zelo zanima, kaj se bo zgodilo s Sonjo. Imam želje in upanja, verjetno jih imajo tudi gledalci. Ko delamo nov blok, sem tudi sama presenečena. Nimamo vpogleda v zgodbo, dokler ne dobimo novih scenarijev. In potem si rečem: ups, glej, to se bo zdaj zgodilo, nismo še tam, še zmeraj je z njim. Želim si, da bi Sonja zbrala pogum in da se ji življenje spremeni, vsi pravijo, da je dobra in topla ženska. Zasluži si imeti mir, srečo in priložnost, da zaživi drugače. Lahko tudi z Bojanom, veliko stvari se da popraviti. Ali z Bojanom ali sama ali z Janezom ali ...