Rdeče kopalke nekoč in danes

Kritiki so do filmske različice Obalne straže vse prej kot prizanesljivi in seveda imajo prav – film bi bila lahko odlična parodija, je pa le še ena v nizu sodobnih komedij, ki bolj ali manj uspešno hodijo po tanki meji dobrega okusa. A to je vendar Obalna straža. Besedna zveza, ob kateri pomislimo na počasne posnetke teka, silikon in za lase privlečene plažne, kriminalistične in ljubezenske zaplete. A če je v seriji, ki so jo snemali od leta 1989 do leta 2001, sicer bilo nekaj humorja in akcije, gledalke pa so pred ekrani držali predvsem z limonadastimi zapleti, v slogu ali bosta CJ in Cody na koncu pristala skupaj, je zdaj, šestnajst let kasneje, v ospredju predvsem humor. Šale seveda večinoma letijo na prsi in genitalije, nekaj pa je tudi povsem posrečenih.









Otroci, ne pečajte se z botoksom

V seriji sta bili glavni zvezdi David Hasselhoff in Pamela Anderson, oba se za nekaj trenutkov pojavita tudi v filmu, teh nekaj minut pa je hkrati zabavnih in kar malo žalostnih, njuna obraza sta namreč precej zmaličena od plastičnih operacij. V Hasselhoffove čevlje je sicer zdaj stopil trenutno najbolj znani mišičnjak Dwayne Johnson, rdeče kopalke C. J. Parker pa je oblekla precej neznana Kelly Rohrbach. Tudi sicer v zasedbi ni znanih igralk, še najbolj slavna je Priyanka Chopra, Indijka, ki v zadnjem času igra v hollywoodskih filmih, v Obalni straži pa ji je pripadla vloga glavne negativke. Poleg Dwayna Johnsona je v ospredju še Zac Efron, izklesani mladenič, čigar pretekla bera filmov je bila pravzaprav avdicija za Obalno stražo – veliko se je šalil in še več časa je bil brez majice. So pa zvezdnice današnje različice Obalne straže precej bolj sramežljive kot njihove kolegice pred več kot dvajsetimi leti, večina igralk iz izvirne serije je namreč svoje čare tedaj razkazovala tudi v Playboyu. A en zaščitni znak Obalne straže je brez dvoma ostal: še vedno veliko tečejo in se iz tega tako kot mnogi v preteklosti tudi sami ponorčujejo. V kino se zatorej odpravite s pričakovanji, ki ne presegajo, teka, šal in rdečih kopalk.