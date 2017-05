Rdeča preproga prestižnega Cannesa

Majski festival na jugu Francije z ekskluzivno riviero, bogatim filmskim in spremljevalnim programom ter kopico zvezdniških imen poskrbi za pomladansko razburjenje na francoski obali. Razkošne toalete, ki jih dive nosijo na rdeči preprogi, so prava paša za oči, zato smo izbrali nekaj takšnih, ki uspešno prikazujejo trenutne trende in skrbijo za kanček glamurja. Igralke in manekenke so pokazale kar nekaj kože, saj je v modi prosojnost, kreacije so bile frfotajoče, pravljične in polne svetlečih kamnov. Naborki, teksture, vlečke in ogrinjala, danes je pač v igri teatralnost. Če kje, si jo lahko privoščimo na oblačilih!





Nicole Kidman





Eva Longoria





Sara Sampaio





Coco Rocha





Jordan Dunn





Lana El Sahely





Sonam Kapoor





Araya Hargate