Razkrijejo vse!

Voh je eden izmed petih čutil, ki praviloma ostane nekje v ozadju. Ko prevzameta vajeti vid in sluh, o vonju ne razmišljamo prav dosti, razen morda v primerih, ko želimo nekoga zapeljati. Dr. Alan R. Hirsch, ustanovitelj fundacije Fundacija za zdravljenje in raziskovanje vonja ter okusa, je testiral 18.631 ljudi, z namenom raziskovanja njihovih preferenc. Razvil je test, ki je podoben Rorschachemu testu, le da pri tem testu vodi vonj. Hirsch celo trdi, da je poznavanje vonjev in njim ustreznih osebnosti orodje, s katerim na prvem zmenku dobro preberemo potencialnega partnerja!





Citrusi: Vodja kardela

Ljudje, ki imajo radi vonj citrusov, imajo močan značaj, so zelo ambiciozni in rojeni vodje. Včasih lahko delujejo dominantno in agresivno.

Parfumi: Live Colorfully (Kate Spade), Viva La Juicy (Juicy Couture), Summer (Calvin Klein)





Vrtnica: Previdni.

Oboževalci vrtnice so introvertni in občutljivi za potrebe drugih, dobro pretehtajo možnosti, preden sprejmejo odločitev. Vzamejo si čas za razmislek, zato nimajo veliko spominov na situacije, ki bi jih raje pozabili.

Parfumi: Rose Perfume (Yardley English), Roses de Chloe (Chloe).





Sivka: Odlični prijatelji.

Vonj po sivki privlači tiste, ki se radi družijo s prijatelji. Razumejo se prav z vsemi in visoko cenijo medčloveške vezi. Odlično delujejo v skupini, preden se odzovejo radi dobro premislijo.

Parfumi: Unconditional Love (Philosophy)









Vanilija: Polni življenja.

Ljubitelji klasične vanilije niso prav nič dolgočasni, temveč polni energije, življenja in idej. Radi se zabavajo, plešejo, pojejo in spoznavajo nove ljudi.

Parfumi: Black Opium (Yves Saint Laurent)









Sandalovina: Perfekcionisti.

Največji kritiki dosegajo uspehe na vseh področjih v življenju, a velikokrat na račun lastnega zadovoljstva, predvsem kadar ne dosežejo lastnih neznanskih zahtev. Zlahka jih prizadenejo neprevidne opazke, ki si jih pogosto napačno interpretirajo.

Parfumi: Samsara (Eau de Parfum Guerlain)





Sadni vonji: Nestabilne volje.

Čeprav bi morda pričakovali ravno nasprotno, so ljubitelji sadnih vonjev pogosto slabe volje, razdražljivi in pesimistični. Hitro postanejo sarkastični, kar je lahko močno utrudljivo za okolico.

Parfumi: Lovestruck Floral Rush (Vera Wang)





Kokos: Modni navdušenci.

Ljubitelje kokosa je zlahka prepoznati, saj dajejo vtis, da so ravnokar stopili iz modne revije. Po osebnosti so zelo avtoritativni, a hkrati občutljivi na kritiko. Uživajo v luksuznih izdelkih in dragocenih dobrinah, zelo radi se tudi odločajo v imenu drugih. Prave dive torej!

Parfumi: Sensuous Nude Eau de Parfum Spray (Estee Lauder)





Lan: Radi imajo izzive.

Vedno pripravljeni na nove podvige,se ljubitelji vonja sveže opranega perila dobro pripravijo na novo avanturo. So usmerjeni k akciji, zato obožujejo vse, kar je povezano z gibanjem. Obenem so samozavestni, intuitivni ter izjemno tekmovalni.