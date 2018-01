Proč s staro maskaro

Pri negi kože okoli oči sta na prvem mestu negovalna krema in maska, ki odpravlja gubice in podočnjake. Nekatere vsebujejo tudi termalno vodo, ki blagodejno vpliva na utrujene oči. Pri izbiri tonika, krem in mask moramo biti vselej zelo pazljivi, ker lahko povzročijo alergijo ali poškodujejo občutljivo kožo. Sredstva nanesemo z masažnimi gibi, tako imenovanim tapkanjem, vedno od notranjega dela očesa proti zunanjemu.

Naše trepalnice so trpežne in prožne, njihova naloga pa je, da varujejo oči pred potom in prahom. Z ustrezno nego postanejo trše in voljnejše, ne pa tudi daljše in gostejše, zato je učinkovita uporaba kvalitetne maskare, saj se dotakne skoraj vsake trepalnice, jo obarva in zavaruje. Na pogled postanejo malone žametne in oči zato zapeljivejše. Maskara je primerna za vsako žensko, zlasti za svetlolaske, saj so njihove trepalnice kljub dolžini skoraj nevidne, temnolaske pa jih še bolj poudarijo.









Poleg barvnih maskar so za dodatno nego na voljo tudi brezbarvne, ki vsebujejo blagodejna naravna sredstva, kot sta vitamin B5 in avokadovo olje. Te snovi preprečujejo, da bi trepalnice postale krhke in lomljive, poleg tega se lepše svetijo. Za uporabnice kontaktnih leč in za vse z občutljivimi očmi pa so primerne takšne, ki ne vsebujejo dišav. Maskara je od trenutka, ko jo prvič odpremo, uporabna nekaj mesecev, seveda če z njo ravnamo pravilno in je ne puščamo odprte, denimo čez noč. Tudi stik z vodo ali premočna toplota lahko uničita ravnotežje sestavin. Nikoli ne smemo uporabiti stare spiralne krtačke, pa čeprav se nam zdi nadvse odlična, v novi maskari. Če pa tudi pri novi nenadoma začutimo, da nas oči ščemijo ali pečejo, se je moramo takoj znebiti. Trepalnic ne smemo namastiti s kremo, ki jo uporabljamo za obraz, saj se maskara kaj hitro razmaže.









Gledanje televizije ali delo za računalnikom pozno v noč sta zanesljiva pot, da pridobimo podočnjake. Temni kolobarji pod spodnjimi vekami so največkrat rezultat pomanjkanja spanca oziroma neprespanosti, lahko pa so tudi posledica bolezni ledvic. Nekateri ljudje pa podočnjake preprosto imajo. Celo pristajajo jim k obrazu oziroma osebnosti, a vendar se jim zdijo neprijetni. Ali jih človek ima ali ne, je tudi zelo odvisno od teksture kože; prosojnejša jih namreč veliko bolj pokaže. Zjutraj je najboljša prva pomoč – naredimo hladne obkladke iz kamilic ali mete. Napojene gazice ali vato za nekaj minut nanesemo na oči, pri tem pa obvezno ležimo, kar blagodejno učinkuje tudi na počutje. Nekateri si nanje položijo celo veliko žlico, ki jo v nekaj minutah ohladijo v zamrzovalniku.









Na voljo je veliko učinkovitih krem, ki naj bi odpravljale podočnjake. Poleg drugih sestavin vsebujejo termalno vodo, ki blagodejno vpliva na utrujene oči. Nekatere kreme proti gubam in podočnjakom vsebujejo retinol in obilo vitamina C. Uporabljati jih je treba vsak dan zjutraj in zvečer. Nanesemo jih z rahlimi krožnimi gibi, od sredine obraza proti zunanjemu delu. Za učvrstitev kože proti gubam in podočnjakom pa mazilo vmasiramo od notranjega dela očesa proti zunanjemu.

K negi predelov okoli oči, ki med drugim zajema masažo, spada tudi tako imenovana ročna limfna drenaža, zlasti za pooperacijsko nego ali poškodbe, in jo mora izvajati strokovnjak. Učinkovito odpravlja tudi podočnjake ali vrečice pod očmi, v katerih se zadržuje maščoba. Postopek očisti obraz toksičnih snovi in je odlična tehnika tudi proti zabuhlosti vek ter za dobro prekrvitev. Poleg tega se uporablja kot terapija proti stresu in celo kot preventiva za tiste, ki so alergični na cvetni prah. Med ličili za prikrivanje podočnjakov pa se odločimo za zelo svetle korektorje, seveda znova prilagojene tipu kože.