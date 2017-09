Priznam, šla sem v cvet!

Vodenje Miss Slovenija bo vaš prvi nastop po rojstvu sinčka, je treme več ali manj kot nekoč?

Trema je pač sestavni del odrskega nastopanja, zbudi vse tvoje čute, požene adrenalin po žilah in sprosti energijo med gledalce. Malo je pač moraš imeti že zaradi odgovornosti do svojega dela. Se je pa po rojstvu mojega sina res marsikaj spremenilo, vse ostalo se proti ljubezni do tega malega čudovitega fantka zdi preprosto neznatno. Verjetno je zaradi tega tudi še tako velik oder zdaj videti prav miniaturen. (smeh)









Oder si bosta delila z Miho Brajnikom, gotovo sta vesela, ker vem, da se odlično razumeta?

Ja, res se dobro razumeva in z veseljem si bom po dolgem času z njim delila oder. Že med pisanjem scenarija sva se pošteno nasmejala.

Povabilo za vodenje sem sprejela izključno zato, ker gre za enkraten dogodek. Vse skupaj se mi je zdelo zelo simpatično in upam, da bova z Miho ustvarila zabaven, lahkoten in gledljiv dogodek. V soboto okrog enajstih zvečer pa se bom spet prelevila v mamico na porodniškem dopustu.

Tudi vi ste bili pred leti bolj vpeti v modni svet, ali kaj pogrešate fotografiranja, bliskavice in dizajnerske kose oblačil?

Ne. V resnici tudi ni kaj veliko za pogrešati, ker nisem bila v modni svet nikoli zares vpeta. Od približno štirinajstih let medijskega udejstvovanja kar dobrih dvanajst več ali manj delam na televiziji.

Je to vodenje napoved, da se nameravate kmalu vrniti na odre in pred kamere?

A, a, ne še. (nasmeh) Povabilo za vodenje sem sprejela izključno zato, ker gre za enkraten dogodek. Vse skupaj se mi je zdelo zelo simpatično in upam, da bova z Miho ustvarila zabaven, lahkoten in gledljiv dogodek. V soboto okrog enajstih zvečer pa se bom spet prelevila v mamico na porodniškem dopustu. In to z največjim veseljem, z vso hvaležno predanostjo.









Pravite, da se vam je prej zdelo smešno in nenavadno, ko so prijateljice fotografirale vsak gib in nasmeh svojih otrok, zdaj pa to počnete tudi ti. Kako vas je otročiček spremenil?

Joj, ja, prav res se mi je zdelo smešno! Zdaj pa vidim, kako je to, vsak njegov nasmeh je zame nekaj posebnega, vsak dan se nauči nekaj novega in seveda je to treba ovekovečiti ... Priznam, šla sem v cvet! (smeh) Ah, nikoli si nisem mislila, da je postati mati nekaj tako zelo lepega. Materinstvo me ni le spremenilo, reprogramiralo je sleherno celico mojega telesa in povzročilo pravi umski armagedon! (smeh)