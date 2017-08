Princa obiskala Dianin Beli vrt

Včerajšnji kraljevi obisk je bil eden izmed zadnjih javnih dogodkov, Harry in William ter preostala družina bodo namreč danes, ko mineva točno 20 let od tragične prometne nesreče, žalovali in se Diane spominjali zasebno. Sta pa princa v spremstvu vojvodinje Kate zato sredino dopoldne posvetila vsem prišlekom, ki so se v luči obletnice ponovno zbrali pred Kensingtonsko palačo, princesinim nekdanjim londonskim domovanjem, kjer sedaj živijo tako družina Cambridge, kot prince Harry.









Najprej je trojica obiskala vrt, ki je bil Diani v spomin na posestvu zasajen spomlad, napolnili pa so ga z belim cvetočim rastlinjem in ga preimenovali v Beli vrt. Kasneje bodo na tem mestu postavili tudi kip princese. Srečala sta se s predstavniki dobrodelnih organizacij, ki jih je Diana podpirala, nato pa brez Kate še stopila pred zlata kovana vhodna vrata palače, kjer ljudje že nekaj dni polagajo sveče, cvetje in fotografije 'kraljici ljudskih src' v spomin.









Princa sta postala pred zbranimi podobami njune matere, nato pa se približala še množici, ki je potrpežljivo čakala za varnostno ograjo. Prisluhnila sta izpovedim obiskovalcev, ki so v ljubezni do Diane nekateri prepotovali tudi na tisoče kilometrov, da so lahko tega dne stali na mestu, ki je nekoč bil princesin dom. Neka ženska je prišla vse iz Avstralije, princema pa je povedala, da je pred 20 leti pred Kensingtonsko palačo od dneva tragične novice do Dianinega pogreba 6. septembra preživela kar žalujočih sedem dni. Williamu je nato izročila šopek rož, ta pa ga je na njeno željo položil pred vhodna vrata k ostalim spominkom.









Na Otoku danes ni predvidenih javnih dogodkov, a ljudje bodo nedvomno vztrajali na ulicah. William in Harry se bosta najverjetneje vrnila nazaj k tihemu in zasebnemu spominjanju matere, ki sta ga letos sicer nekoliko bolj delila s svetom. Pred okroglo obletnico sta namreč v intervjujih in televizijskih dokumentarcih razkrila mnoga obžalovanja in občutke, ki so ju prevevali tako ob Dianini dolgoletni bitki s paparaci, kot ob tragični nesreči in javni pogrebni slovesnosti. Harry je tako nedavno med drugim razkril, da je v zadnjih letih zaradi potlačene žalosti moral poiskati strokovno pomoč. Spregovoril je tudi o travmatični izkušnji hoje za mamino krsto, ki jo je Williama jo je označil za »zelo dolg, osamljen sprehod«, na katerem je skušal najti ravnovesje med princem in Williamom, »ki je samo hotel v svojo sobo in jokati«. Oba sinova sta ostro sta obsodila tudi ravnanje fotografov ob mamini smrti. »Imela je zelo težke poškodbe glave, a je bila še živa,« je dejal Harry. »A prav ljudje, ki so povzročili nesrečo, ji niso pomagali, ampak so namesto tega fotografirali, kako umira na zadnjem sedežu,« je dejal v dokumentarcu, ki ga bodo predvajali v nedeljo.









Dianina dobrota in radost do življenja se je dotaknila vseh, dobro pa se je spominjata tudi William in Harry. V intervjujih sta letos razkrila, da je bila njuna mati vedno nasmejana in da je k navihanosti spodbujala tudi njiju.









»Ne mine niti dan, ko si William in jaz ne bi želela, da bi bila še vedno tu. Sprašujeva se, kakšna mama bi bila sedaj, kakšno javno vlogo bi imela in kako bi bile stvari zaradi nje drugačne,«je nedavno dejal Harry.