Princ Harry vabi na tržnico

Slovesno odprtje so ob 9.30 pričeli z minuto molka v spomin na žrtve, nato pa so na plan privrela čustva. Mnogi so jokali in se prijeli za roke v znak solidarnosti, nekateri pa so se po tržnici sprehajali v majicah z napisom Mi smo družina. Ob 10. uri je zadonel tamkajšnji zvon, ki je oznanil, da je tržnica tudi uradno odprta. Stojnice so se spet šibile pod slastno ponudbo hrane z vseh kotičkov Velike Britanije in sveta, ki tja že leta vabi gurmane, z nešteto bari, kavarnami in restavracijami v soseski tržnice pa je Borough Market tudi priljubljeno družabno zbirališče ljudi.









Do časa kosila v sredo je zrak že preplavil omamni vonj po vseh mogočih dobrotah, tamkajšnji prodajalci in lastniki lokalov pa so optimistično dejali, da se bo življenje kmalu vrnilo nazaj na ustaljene tirnice in da strah njihovih dejavnosti, ki vlivajo veselje v skupnost, ne bo pregnal.









Borough Market je danes obiskal tudi princ Harry. Dvorni predstavnik je povedal, da si je Harry na mesto želel priti takoj, ko bito bilo mogoče, saj je javnosti želel sporočiti, da je živahna tržnica spet polna življenja.









Rdečelasi princ se je sprehodil med stojnicami in se ustavil pri pekovski postojanki Bread Ahead, katere zaposleni so v noči grozote v napadalce metali zabojnike za kruh, da bi pomagali eni izmed žrtev napada. »Moč tukajšnje skupnosti in solidarnost celega Londona je magična,« je dejal Harry, katerega obisk so trgovci navdušeno pozdravili, saj njegova prisotnost bodočim obiskovalcem vliva zaupanje.









Princ Harry se je na tržnici zadržal 45 minut, vtem času pa pozdravil še varnostnika, ki je bil dežuren v noči napada, in obiskal lastnike lokalov, ki so 3. junija na tak ali drugačen način prestrašenim ljudem ponudili zatočišče.