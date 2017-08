Prijemalka za lonce

Potrebujete:

bombažno platno zelene barve, 60 cm (širina 140 cm)

izolacijski flis, 30 × 30 cm

poševno urezan trak temno zelene barve, ki se ujema z blagom, 70 cm dolg

zelen sukanec

svetlo zelen sukanec za okrasne šive

žametni trak, 0,5 × 14 cm

lesen gumb premera 2,5 cm





Načrt urezovanja:









Iz zelenega blaga in medvloge urežemo po eno obliko lista ter polovični list za žepek. Obšijemo samo zgornji rob polovičnega lista.

Kroj za urezovanje najdete na www.mladinska.com/takopreprosto/sivanje





Šivanje:





1 Gornji rob žepka prepognemo za 1 cm in s cikcakastim šivom (dolžina šiva 2, širina šiva 5) zašijemo enojni zagib.





2 Manjši list položimo na medvlogo, tako da je lice lista na vrhu. Oba sloja položimo na narobno stran večjega lista in vse tri sloje na sredini spnemo z bucikami. Na prednji del prijemalke s flomastrom za tekstil prerišemo vzorec listnih žil, nato pa sešijemo vse tri sloje s kontrastnim sukancem (ravni šiv, dolžina šiva 3).





3 Odvečno blago hrbtnega dela lista in medvloge, ki sega čez rob prednjega dela lista, odrežemo.





4 Žepek položimo na hrbtno stran prijemalke, tako da gleda lice navzgor, in ga pripnemo. Na prijemalko pripnemo poševno urezani trak in ga, začenši na konici lista, po pregibni črti njegovega dodatka za šiv prišijemo vzdolž roba prijemalke. To naredimo takole:





1 Trak razpremo, ga z licem navzdol položimo vzdolž ravnega roba narobne strani blaga, spnemo in z ravnim šivom (dolžina šiva 2,5) prišijemo za širino šiva od roba.

2 Šivanje obrnemo na lice, trak prepognemo okoli roba blaga in pod trak spodvihamo že zalikani dodatek za šiv. Trak pripnemo vzdolž roba na blago in ga tik ob robu prišijemo.

3 Če trak šivamo na okrogline, na dodatku za šiv traku naredimo več zaporednih zarezic, preden trak prepognemo okoli roba, kot je opisano na strani 32, da ne bo zategoval blaga.



5 Trak potem prepognemo na lice prijemalke in ga spet prišijemo vse do konice. Dodatek za šiv poševno urezanega traku na konici spodvihamo in v zavihek vstavimo drugi konec traku, da ga skrijemo. Trak prišijemo do konca.





6 Žametni trak prepognemo v zanko in ga s kratkim strojnim šivom prišijemo na prednjo stran prijemalke nasproti konice. Za konec

prišijemo na to mesto še gumb.









Še več idej in projektov za šivanje ter načrtov za njihovo izdelavo najdete v priročniku ŠIVANJE, izdala Mladinska knjiga Založba, d.d., 2016.