Prestolnica že jutri v ritmu mode

Že peta edicija MBFWLJ bo tokrat medse povabila tudi širše občinstvo. Prvič bodo namreč naprodaj tudi vstopnice za obisk revij in zabav. Od jutri do nedelje se bodo zvrstile na Gospodarskem razstavišču Ljubljana, skupaj s podelitvijo nagrad Mercedes-Benz Fashion Award mladim oblikovalskim upom in okroglo mizo na temo Ali dizajn prodaja? Še pred pričetkom modnega spektakla pa smo se imeli priložnost družiti z nekaterimi oblikovalci, ki so nam zaupali, kakšne kolekcije so pripravili.





V petek bo po pisti zakorakala modna zgodba Akulture. Alenka Globočnik Fabjan novo kolekcijo vrača nazaj h koreninam. K uporu, protestu, punku. Usnjeni kosi in oblačila iz naravnih materialov v tokratni zgodbi izražajo individualni duh, ki jasno pokaže, kdo je lastnik modne oprave. In barve? Temačno bo.









V soboto pa bo kolekcijo razkrila Tanja Zorn Grželj. Zaupala nam je, da je navdihe tokrat iskala v visoki modi in jih nato prelivala v oblačila, ki jih nosimo vsak dan. Ljubitelji njene znamke bodo navdušeni, da gre za kolekcijo jesen/zima 2018, ki jo bodo po reviji v kratkem lahko našli že na prodajnih policah. Povsem jo je prevzel tudi trend ptičjih peres, zato bomo v tej kolekciji lahko zasledili tovrstne motive v odtenkih pavje zelene.









Oblikovalski dvojec za imenom Sofia Nogard nam bo v zadnji večer modnega tedna prinesel skomine po poletju. Pri oblikovanju je Boštjana Mljača in Mijo Curk navdihnila fotografija poletnega neba iz katere sta črpala peščene odtenke prihajajoče kolekcije. Ponovno obljubljata unisex kose, ki jih bodo vesele tako ženske kot moški. V njuni modni zgodbi pa bomo tokrat pozornost usmerili na pisane modne dodatke.









Spregovorili smo tudi s priznanim oblikovalcem Oskarjem Kogojem, ki je tik pred začetkom jesenskega modnega dogajanja v prestolnici predstavil kolekcijo nakita Skrivnost, ki jo je oblikoval za Zlatarno Celje. Izčiščen in modern dizajn treh motivov Zlato sonce, Venetska golobica in Jajce Lingam se pravzaprav ozira nazaj v preteklost, k starodavnim oblikam, ki so jih poznali že naši predniki. »Te oblike so prastare pa tudi praslovenske. Naši predniki so jih namreč častili že v pradavnini, povezane pa so tudi z indijskim izročili starimi več tisoč let. Dolgo časa se tako globokih vezi Slovenci nismo zavedali, sedaj pa prihaja resnica o človeštvu na dan. In ta čista resnica je ljubezen,« nam je filozofijo za kolekcijo razložil Kogoj, ki bo o oblikovanju spregovoril tudi na petkovi okrogli mizi ob 20. uri.