Presrečna, ker se je zredila!

Oskarjevka, ki je lani navdušila z Deželo La La in plesnimi koraki, se je v minulem letu mudila na teniških igriščih, kjer je stopila v čevlje velike legende Billie Jean King. V filmu Battle of the Sexes (bitka med spoloma), ki te dni prihaja na velika platna, ima seveda osrednjo vlogo in uprizarja zgodovinski spopad med teniško junakinjo ter plejbojem Bobbyjem Riggsom (Steve Carell), med intenzivnimi pripravami pa je morala svoje telo pošteno okrepiti.









Pod strogim nadzorom trenerja je nabrala zajetnih sedem kilogramov, seveda mišične mase, in ko je dosegla zastavljeni cilj, je menda skakala od navdušenja. »Bila je vsa iz sebe od sreče,« je zaupal Emmin zasebni trener Jason Walsh. »Dekleta so običajno tako zadovoljna, ko toliko kilogramov izgubijo, ne pa dobijo! Ampak Emmi se je takšen nasmeh zarisal na obrazu, da je bilo kar neverjetno.«









Povedal je še, da je rdečelasa lepotica trenirala do petkrat na teden po dvakrat na dan in si tako pridobila resnično močno športno postavo. Prepričljivo za tako pomembno vlogo, pač. »Njeni treningi so bili na popolnoma profesionalni ravni, njej pa je sčasoma vse postalo zabavno, kakor da bi bila vsak dan razpoložena podreti nov rekord. Dvigovala, vlekla in potiskala je 90-kilogramske uteži, ukvarjala se je z mišicami, za katere sploh ni vedela, da jih ima!« je še povedal Jason in napovedal pravo filmsko poslastico.