Prepoznate babjaka?

A vendarle imajo vsi nekaj skupnih imenovalcev, preberite si, kateri znaki izdajajo nepoštene namene babjakov!

Ustreza jim samo točno določen videz ženske. Iščejo profil, ki jih najbolj privlači, in takšne izbranke zasipajo s pokloni, sploh če ugotovijo, da ima ženska nižjo samozavest. Izbirajo prave, sladke besede, da dosežejo en sam cilj: seks. Potem ko dobijo svoje, izgubijo nadaljnje zanimanje za žensko in krenejo v iskanje nove tarče.









Partnerke ne nagovarjajo po imenu. So mojstri vzdevkov, miška, ljubica in podobno so jim povsem domači iz enega preprostega razloga: v njihovih mislih je vedno veliko žensk, zato je varneje uporabljati ljubkovalnice, da se preprosto ne bi zmotili.

So spretni igralci in mojstri v prepričevanju. Romantične geste so jim povsem domače, z njimi želijo zakriti svojo negotovost in napake, obenem pa osvojiti žensko srce. Takšne običajno prepoznamo po pretiravanju z osladnimi potezami in besedami.









Prepričani so, da je vsaka ženska očarana nad njimi, in tega niti ne znajo tako dobro skriti. Tudi v prisotnosti izbranke pogledujejo proti drugim, in če imajo priložnost, se tudi spogledujejo. Včasih celo neolikano glasno ocenjujejo ženske po videzu in dajejo vtis, da je zanje le težko katera dovolj dobra.

Partnerko prepričujejo, da so jo čakali vse življenje. Pri izjavah pretiravajo, saj si želijo hitrega učinka, izpovedi pa izgovarjajo s takšno lahkotnostjo, da je videti, da imajo iskrene namene – v resnici pa so imeli le veliko priložnosti za vajo. Ko zadovoljijo svoj spolni apetit, odnesejo šila in kopita in vso sladko pozornost preusmerijo drugam.