Preizkus: ste pripravljeni na otroka? Prav zares?!

Da bo otrok življenje obrnil na glavo, je povsem upravičen pomislek, ne sramujte se negotovosti, ki vam jih je prineslo razmišljanje o ustvarjanju družine. Najodgovornejše poslanstvo pod soncem namreč ni mačji kašelj, ali ste pripravljeni za novo pot, pa lahko preverite z enostavnim, a nadvse duhovitim preizkusom, ki ga v svoji knjigi A beginners' guide to fatherhood (Vodnik za bodoče očete) ponuja britanski pisec Colin Bowles. Pa si poglejte – in se iz srca nasmejte!

S partnerjem obiskujta prijatelje, ki imajo otroke, in jih karajta zaradi neustreznih metod discipliniranja, vzgojnih prijemov, pomanjkanja potrpljenja in povsem podivjanih, v vaših očeh nevzgojenih otrok. Seveda ponudita po vaše učinkovitejše rešitve za spalni režim, prehranjevanje, odvajanje od plenic, pa predloge za zabavno, ustvarjalno in domišljijsko igro … Uživajta, dajta si duška, naj vaju nič ne ustavi! Kajti to bo zadnjič v življenju, ko bosta imela vse odgovore in ko bosta imela občutek, da imata vse pod nadzorom.









Kako pa je videti spanje oziroma nespanje z otrokom? Samo za ponazoritev: sprehajajte se po dnevni sobi od šestih popoldne do desetih zvečer z bremenom, težkim od štiri do šest kilogramov. V ozadju naj igra monotona glasba, seveda, klasična, saj je vendarle najboljša za razvoj otrokovih možganov, obenem pa mirna, da vaš zakladek uspava. No, uspavala bo predvsem vas, a kljub temu – nikar se ne usedite! Otrok si namreč želi ujčkanja ob sprehajanju, v točno določenem ritmu. Ob desetih odložite breme, a naj vam budilka zazvoni že čez petnajst minut. Naslednji dve uri se v ritmu glasbe sprehajajte in morda malce poplesavajte, ne pozabite na pomirjujoče besede, morda lahko tudi kaj zapojete! Odložite breme in si tokrat privoščite uro spanca. Potem ko zazvoni budilka, nekoliko nestrpno vzemite breme v naročje, brez pomirjujoče glasbe v ozadju besno odkorakajte v kuhinjo in si začnite kuhati kavo, po kratkem premisleku pa pojdite zbudit partnerja. Le zakaj bi on lahko spal, vi pa ne! Po kratkem prepiru kljubovalno izročite breme v partnerjevo naročje in lezite k počitku. A ker se breme nikakor ne pomiri, raje znova vstanete in vzamete stvari v svoje roke ter naženete partnerja nazaj spat. Tako imate občutek, da je vsaj delček situacije pod vašim nadzorom, čeprav ni niti približno tako. Sicer pa bo kmalu napočil čas za zajtrk, glej, že sonce vzhaja in napoveduje se nov dan – ki ga boste vi seveda začeli z nasmeškom, čeprav bi seveda najraje jokali.









Se vam zdi oblačenje otroka enostavno, saj ste vendarle to počeli z lutkami v otroštvu? Hm, resničnost je nekoliko drugačna. Raje si kupite hobotnico (če se greste zares, kar živo) in poskušajte vsako lovko spraviti v svojo luknjico mrežaste vreče, predlagajo avtorji zanimivega preizkusa. Nobena lovka vam ne sme uiti!

Kakšen avto vozite? Če imate dirkalnega jeklenega konjička, kar pozabite nanj. Nastopilo je obdobje enoprostorcev in karavanov, pa še ti se bodo včasih zdeli premajhni za vso prtljago, ki jo potrebuje drobno bitje. Pa še, takoj prenehajte gojiti čustva in naklonjenost do vozila, kajti avtomobil bo zelo kmalu izgubil vse čare. Ste pripravljeni? Po zadnjem sedežu razmažite čokolado, sladoledni kornet vtaknite v predal vrat in pozabite nanj, čokoladne bombone …









Nered bo doletel tudi vaš dom, vsekakor. S tem se je preprosto treba sprijazniti, zatorej: razmažite čokoladni namaz in marmelado po kavču in zavesah, vtaknite prste v lončnice in podrsajte po stenah, partnerju vzemite denarnico in vsebino skrijte pod kavč, bančno kartico stlačite v katero od rež glasbenega stolpa, izpraznite vse omare, predale in police ter vsebino stresite na sredino sobe, predmete pa potem brez vsakršne logike raznosite po preostalih prostorih. Ste kdaj stopili bosi na lego kocko? Ali pa na avtomobilček sredi stopnišča? Potem še niste preizkusili svojega bolečinskega praga!









Se vam zdi sprehod pobeg iz kaosa? Pomislite znova! Sprehod z majhnim otrokom je videti približno takole, pripravite se! Nepremično stojte v predsobi. Izstopite iz stanovanja. Vrnite se. Pojdite spet ven. Znova se vrnite. Pojdite še enkrat ven. Sprehodite se po dvorišču. Vrnite se domov. Znova zapustite stanovanje in se pet minut zelo, zelo počasi sprehajajte po dvorišču. Ustavite se in temeljito analizirajte vsako pomendrano žvečilko, odvržen papirnat robček in mrtvo žuželko, o vsaki najdbi pa zastavite najmanj šest vprašanj. Spomnite se, da ste pozabili nekaj pomembnega, denimo, najljubši plastični lonček, in se vrnite domov. In potem znova zakorakajte na prosto. Tam se začnite igrati z lončkom, denimo, napolnite ga z zemljo, si to pomažite po obrazu in obleki. Ne pozabite skočiti v vsako lužo in zabrisati volnene kape na tla, čeprav je ledeno mrzlo. Začnite korakati proti domu, pri tem pa kričite, dokler sosedje ne začnejo radovedno kukati skozi okna. Vrnite se domov. Ko vam zaradi takšne izkušnje ne bo več nerodno, ste pripravljeni na sprehod z otrokom!









Nakupovanje – strah in trepet številnih staršev! Pojdite v trgovino. Spremlja naj vas partner, ki se bo na vse pretege trudil, da vam zagreni izkušnjo. Torej, nabirajte izdelke s polic in pri tem dosledno upoštevajte seznam – seveda ne smete izgubiti nadzora nad živahnim spremljevalcem, ki ima v glavi očitno svoj seznam in smer nakupovanja, in svojimi živci. Ne pozabite, pri blagajni plačajte tudi vse tiste izdelke, ki jih je spremljevalec pojedel ali uničil.









Kako sladka so otroška usteca, ko s takšnim veseljem uživajo v dobroti, ki ste jo pripravili! Ali pač. Izdolbite melono, ob strani pa izrežite manjšo luknjo. Sadež obesite in ga zanihajte. Poskušajte žlico, polno kosmičev, vtakniti v luknjo, pri tem pa se pretvarjajte, da ste letalo! Vztrajajte, dokler ne izpraznite polovice krožnika, preostalo pa si stresite v naročje in na tla. Ostanite mirni!









Radi gledate televizijo? Nič več. Zdaj je čas, da se naučite imen vseh junakov iz vseh risank, ki jih predvajajo na vaših najbolj priljubljenih televizijskih programih. Pozabite na poročila in priljubljene oddaje ter serije in glejte samo risanke. Ne pozabite na vse ponovitve. Ampak ker boste pri starševstvu vestni, boste seveda omejili gledanje televizije in čim več časa preživeli v naravi. In ugotovili, da so tudi izleti z otrokom prav posebna poslastica! Pripravite si posnetek, na katerem bo nekdo vsakih nekaj sekund zavpil: MAMI! Tudi večkrat zapovrstjo, kakopak. Vzkliki naj bodo različne glasnosti, posnetek pa si predvajajte med vsako vožnjo v avtomobilu in med vsakim sprehodom. Sploh ko boste v družbi! Kajti tudi pogovori z vašimi vrstniki bodo po novem prav posebni. Začnite zanimivo razpravo s prijateljem ali partnerjem, pri tem naj vas nekdo vsakih nekaj sekund pocuka za rokav, zraven uporabite tudi posnetek iz prejšnjega koraka. Ne pozabite, verjetno boste morali tudi povsem nepredvideno spremeniti smer in se ukvarjati s poškodbami.









In še zadnji korak, ki bo po mnenju avtorja zaznamoval začetek skoraj vsakega delovnika – priprava za službo. Izberite dan, ko vas čaka pomemben sestanek. Pripravite si najelegantnejšo obleko. Na bluzo ali srajco si polijte nekaj mleka in sadnega soka. Panično poskušajte obrisati madež z brisačo, ko vas bo doletel še drug odmerek, tokrat na krilo ali hlače. Z isto, že pošteno premočeno brisačo poskušajte odstraniti drugi madež, a pri tem boste seveda ustvarili še večjo packarijo. Sprejmite dejstvo, da nimate časa za preoblačenje, sedite za volan in veselo začnite dan! In upajte, da imate v pisarni rezervna oblačila.