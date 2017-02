Pregrehe pred spanjem

Prigrizki ob gledanju televizije so nam nekako samoumevni, čeprav jasno podirajo načelo, da naj bi jedli samo takrat, ko občutimo lakoto. In čeprav se nam zdi, da se nam tako neznansko priležejo, se naše telo niti najmanj ne soglaša. Poglejmo si, katera so tista živila, ki bi se jih morali v večernih urah izogibati v velikem loku.

Temna čokolada. Čeprav jo strokovnjaki opevajo kot zdravo poslastico, je v večernih urah vse prej kot to. Po raziskavah sodeč lahko – kakor vsi drugi ogljikovi hidrati ob neprimernem času – povsem zapravi vaša prizadevanja pri odpravi odvečnih kilogramov, saj je bo telo med spanjem porabilo le malo, veliko večino pa shranilo kot maščobno zalogo.

Kokosovo olje in ovčji sir. Jedi, bogate z zdravimi viri maščobe, resda pomagajo pri hujšanju, a če si jih privoščimo tik pred spanjem, si bomo naredili medvedjo uslugo. Mastna hrana se namreč presnavlja počasi (zato se nam tudi podaljša občutek sitosti), vendar nam v večernih urah to vse prej kot koristi, saj se bomo dejavne prebave zanesljivo prebujali.

Pekoča omaka. Tudi če vanjo pomakamo stebelno zeleno, nam prav nič ne pomaga, če jo zaužijemo pred spanjem. Pekoče jedi tik pred spanjem rušijo ravnovesje v telesu, ki se je že pripravljalo na počitek, a se lahko zdaj obriše pod nosom. Podobno kot mastna hrana se tudi pekoča kar nekaj časa zadržuje v našem prebavnem traktu in nam nagaja s kislinami, ki želijo privreti – in ko ležimo, jim delo še olajšamo.

Rdeče vino. Nekateri so celo poročali, da naj bi nas kozarec žlahtne kapljice pred spanjem celo pomiril in zazibal v sladke sanje, a to nikakor ne drži. Alkohol nam namreč preprečuje globoki spanec in možganom ne dopusti počitka: raziskave so celo pokazale, da alkohol deluje na možgane podobno kakor blagi elektrošoki.

Piškoti. Tem se je običajno najtežje upreti v večernih urah, toda varno jih je uživati le podnevi. Sladkor je gorivo za telo, zato ga je treba zaužiti takrat, ko ga potrebujemo, pred počitkom pa nam zanesljivo ne koristi. Podobno kakor temno čokolado ga bo telo shranilo v obliki maščobnih zalog.

Kaj nam torej preostane? Najbolje je, da se nekaj ur pred spanjem sploh ne prehranjujemo, a če se resnično ne moremo upreti prigrizkom, raje posezimo po jabolku, banani, rezini pustega mesa ali nemastnega sira, grškem jogurtu ali nesladkanim kosmičem.