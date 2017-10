Pred zasloni že pri enem letu, telefon dobijo pred četrtim

Šokantne so tudi druge številke: povprečen predšolski otrok preživi pred zaslonom (televizijskim ali računalniškim, igralno konzolo, tablico ali pametnim telefonom) poltretjo uro vsak dan med tednom, ob koncu tedna se čas poveča na povprečne tri ure.









V raziskavi, ki sta jo opravili organizacija Hrabri telefon in Poliklinika za varstvo otrok in mladih Zagreb, je sodelovalo 700 otrok iz mestnih središč in z otroki, starimi do osemnajst let. Kot kažejo izsledki, v raziskavi ni bilo niti enega otroka, ki ne bi redno uporabljal vsaj ene elektronske naprave: televizijo redno gleda 97,2 odstotka otrok mobitel in tablico pa uporabljata več kot dve tretjini vprašanih. Računalnik uporablja okoli 60 odstotkov otrok, najmanj priljubljene pa so igralne konzole, ki jih uporablja vsak četrti, poroča portal 24sata.hr.









Najbolj skrb zbujajoči pa so podatki, ki se dotikajo najmlajših: že ob prvem rojstnem dnevu ob zaslonih redno preživlja čas 40 odstotkov otrok, pri drugem letu se odstotke skorajda podvoji in poskoči na 79, pri štirih letih pa so skorajda vsi, 97 odstotkov, digitalno ozaveščeni. In to kljub vztrajnim opozorilom z vseh koncev sveta, najglasnejše je ameriško pediatrično združenje, da bi se do drugega leta starosti otroci morali popolnoma izogibati prav vsem elektronskim napravam in zaslonom, v predšolskem obdobju pa ne bi smeli preživeti več kakor uro pred ekrani.





Raziskava je pokazala še, da samo 70 odstotkov otrok gleda televizijo brez nadzora in ima do nje neomejen dostop, 66 odstotkov si lahko postreže z računalnikom in mobilnim telefonom, kadar želi, pri tablicah pa to velja za kar 75 odstotkov. Kot opozarjajo strokovnjaki, pametni telefon v predšolskem obdobju ni potreba, kaj šele nuja, lahko je le otrokova želja, ki pa je starši ne bi smeli izpolniti. Poudarjajo, da otroci v tako zgodnjih letih ne znajo še odgovorno ravnati z napravo, niti se ne zavedajo, kakšna tveganja vse lahko prinaša.









Starši pa se očitno ne zavedajo škode, ki jo povzročajo lastnemu otroku, s tem ko mu ne znajo postaviti meja: malčki, ki pogosto in dolgotrajno zrejo v zaslone že v zgodnjih letih, počasneje razvijajo govor in jezik, trpijo zaradi motnje koncentracije in imajo težave s spanjem.

Seveda ni vseeno, kaj otrok gleda. Izpostavljenost nasilnim vsebinam spodbuja nasilno vedenje pri gledalcu, a nikar se ne tolažite, če si vaš otrok ogleduje samo izobraževalne vsebine – veliko več se bo naučil med spontano igro na prostem, v družbi prijateljev in če bo uporabljal svojo domišljijo. Najhujše posledice gre pričakovati, če otrok zre v zaslon tik pred spanjem, še poudarjajo strokovnjaki. A to je kar težko preprečiti, glede na to da jih ima kar tretjina televizorje v svoji sobi, da drugih, prenosljivih napravah niti ne govorimo.









Pri uporabi elektronskih naprav so seveda tudi zelo spretni: kar 97 odstotkov predšolskih otrok zna samostojno vklopiti napravo, 90 odstotkov samostojno in brez pomoči brska po vsebinah in te tudi izbira. Mobilni telefon služi seveda več kot zgolj telefoniranju: z njim fotografira in snema kar 77 odstotkov predšolskih otrok. In kar bi moral biti znak za preplah: kar 45 odstotkov jih samostojno uporablja svetovni splet, velikokrat brez najmanjšega nadzora staršev.