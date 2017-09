Potrebujejo trdo roko

Gotovo ste že spoznali tekmovalce, ali tudi že snemate in trenirate? Kako gre?

S trenerjem Janom Kovačičem sva bila prisotna na avdicijah, tako da sva uspela spoznati tekmovalce. Vsi so zelo pozitivno naravnani in željni spremembe. Da se prijaviš v takšno oddajo, te morajo voditi globoki motivi in nezadovoljstvo s trenutno življenjsko situacijo, saj pot preobrazbe ne bo lahka. Snemati in trenirati bomo začeli zelo kmalu. Ta preizkušnja bo velik izziv tako za tekmovalce kot za naju s trenerjem.









Ta šov je lahko tudi precej ekstremen, v tujini so tekmovalci izgubili veliko kilogramov, a so jih potem tudi dobili nazaj. Kako ste se šova lotili pri nas?

Šov ni ekstremen, ekstremne so razmere, v katerih so se znašli tekmovalci. Toliko kilogramov preveč je ekstremno, kajne? Do te točke privede več dejavnikov, pri nekaterih je to premalo znanja o prehrani in vadbi. Preprosto ne vedo, kako bi se morali prehranjevati. Pri drugih je težava motivacija. Predvsem bi poudarila pozitivno noto oddaje, ki ljudem pomaga iz stiske in jih uči zdravih življenjskih navad. Naši tekmovalci bodo domov odšli bolje pripravljeni in osveščeni. Nimamo pa daljinskega upravljalnika, od vsakega posameznika je odvisno, ali bo pridobljeno znanje izkoristil ali ne.

Ljudje ne bodo v nedogled čakali na rezultate. Čeprav niso vidni čez noč, se morajo učinki vadbe čutiti že zelo kmalu, vsaj na počutju in samozavesti.

K vam na treninge verjetno pride več ljudi, ki morajo izgubiti 10 ali 15 kilogramov, kot takšnih, ki jih morajo izgubiti 50. Kako se sploh trener loti vadbe z nekom, ki ima res veliko preveč kilogramov?

K meni na osebne treninge prihajajo različni ljudje, nekateri tudi z veliko kilogrami viška. Kilogrami gor ali dol, pri vsakem posamezniku je treba najprej preveriti njegovo psihofizično stanje, krvno sliko, zgodovino poškodb, koliko se je v življenju ukvarjal s športom. Treba se je pogovoriti o motivih, ciljih in življenjskih navadah. Na podlagi tega sestavimo posamezniku prilagojen program vadbe.

Ali si lahko nekdo, ki ima veliko preveč kilogramov, z vadbo tudi škodi? Na primer s tekom poškoduje kolena?

Seveda, z vadbo si lahko škoduje vsak, tisti s preveč kilogramov pa še prej. Treba je pravilno izbirati vaje, ki ne obremenjujejo še dodatno sklepov in vezi, posebej paziti na pravilno tehniko in izvedbo. Prav tako je treba biti zelo pozoren na težave, povezane z debelostjo, kot sta povišan krvni tlak in sladkorna bolezen. Treba je skrbno opazovati in nadzorovati vadečega. Tek je za ljudi s takšnim viškom kilogramov neprimerna vadba! Bolj priporočljiva je hitra hoja oziroma nordijska hoja.









Vsak trener je verjetno tudi malce psiholog, ali vsakogar spodbujate drugače?

Dober trener ima zelo dobro razvito empatijo do ljudi. Vzpostaviti mora pozitiven odnos z vadečimi in hitro ugotoviti, kaj jih motivira. Hitro pravim zato, ker ljudje ne bodo v nedogled čakali na rezultate. Čeprav niso vidni čez noč, se morajo učinki vadbe čutiti že zelo kmalu, vsaj na počutju in samozavesti. Sem pa ugotovila, da ljudje na vadbah večinoma potrebujejo bolj »trdo roko«, brez popuščanja, saj drugače ne dajo vsega od sebe in na koncu niso zadovoljni. Se pa tudi zgodi, da pridejo zgolj zaradi socialne komponente, pogovora in družbe.

Najboljša referenca, ki opiše zaupanja vrednega osebnega trenerja, je ustno priporočilo zadovoljnih strank, to loči odlične trenerje od dobrih. Instant trenerji delajo kratek čas, a žal lahko naredijo veliko škode.

Danes se zdi, da si lahko že vsakdo, ki rad zavije v fitnes, naredi facebook profil, da je osebni trener. Kako naj se ljudje v tej poplavi znajdejo in izberejo zaupanja vrednega trenerja?

Tudi sama opažam, da ljudje kar prehitro zaupajo všečnim trenerjem, ki obljubljajo hitre uspehe čez noč. Jaz vsaki stranki povem, da se trdo delo pokaže šele čez nekaj časa in da je to tako garanje v telovadnici kot tudi v kuhinji. Predpogoj za izbor osebnega trenerja, ki mu lahko zaupaš svoje telo, je primerna izobrazba. Pomembne so tudi izkušnje, ki jih trenerji pridobivamo prek vseh procesov, ki ji prehodimo skupaj z vadečimi. Najboljša referenca, ki opiše zaupanja vrednega osebnega trenerja, pa je ustno priporočilo zadovoljnih strank, to loči odlične trenerje od dobrih. Instant trenerji delajo kratek čas, a žal lahko naredijo veliko škode. Zato priporočam, da se pozanimate, sprašujete in raziskujete, saj boste le tako našli zaupanja vredno osebo. Ljudje, ki nas opazujejo, so velikokrat mnenja, da smo trenerji res rojeni pod srečno zvezdo, saj trening za svoje postavo opravimo kar v času službe. To velikokrat slišim (smeh). No, za tem stoji ogromno trdega dela, odpovedovanja in učenja, ki se nikoli ne konča.