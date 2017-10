Poroka me je pahnila v depresijo

Ne zadržujte žalosti v sebi

Lahko razumem vašo stisko ob ločitvi od domačega kraja in ljudi, ki so vas imeli radi. To je bil vaš mikrokozmos, v katerem ste se počutili varno in sprejeto. Zato ni neobičajno, da ste potrti.

Ko ste dahnili svoj da, ste se odločili postaviti svojega moža in novo družino pred vse drugo, vključno primarno družino. In prav je tako. Podali ste se na razburljivo popotovanje, kjer vas čaka veliko lepega in osrečujočega.

Verjetno večina mladoporočencev občuti nekaj praznine po poroki in koncu medenih tednov, kajti priprave na oba dogodka obenem z veselim pričakovanjem pogosto v celoti zapolnijo dnevni urnik. Vseeno se mi zdi, da je raven vaše žalosti neobičajno visoka za mladoporočenko.

Ali ste svojemu možu potožili o svojih občutkih? Pravite, da jih skrivate. To vsekakor ni dobro. Morda se bojite, da ne bo razumel. Morda res ne bo sprva razumel, toda vaša čustva so realnost, in če vas ima tako rad, kot pravite, jih bo sprejel in vam pomagal. Ko sta se zaobljubila, sta si vendar prisegla, da bosta vztrajala skupaj v dobrem in slabem. Povejte mu tudi, da poporočna žalost ni nič neobičajnega.

Poskušajte si čas zaposliti z različnimi aktivnostmi, kar vam bo pomagalo, da boste pozornost preusmerili iz vašega čustvovanja drugam. Najdite si kakšno zabavno dejavnost ali priložnost za spoznavanje novih ljudi. Če nimate hobija, si ga poiščite. Vsak potrebuje dejavnosti, v katerih se sprosti in najde smisel. Raziščite možnosti, ki vam jih ponuja vaše novo okolje. Pobrskajte po internetu. Izkoristite jih. To lahko storite sami, kadar pa je mož na voljo, ga vsekakor vključite. Naredite si načrt, za vsak teden. Lahko gresta z možem na večerjo ali kavico vedno v drugo restavracijo, si ogledata naravne znamenitosti, obiščeta kulturno prireditev ali muzej.

Pomagajte si s pozitivnimi afirmacijami. Pravkar ste se poročili in zaživeli novo življenje kot toliko drugih, srečnih parov. Tudi vi boste deležni občutkov sreče, ko bo depresija minila. Prikličite si to misel v zavest vsakič, ko vas tlači k tlem.

Uporabite sodobno tehnologijo in se povežite z domačimi. Z njimi lahko govorite po telefonu ali videoklicu (npr. z uporabo skypa). Povejte domačim in prijateljicam za svoje težave. Tisti, ki vas imajo radi, si bodo vzeli čas in vam prisluhnili. Organizirajte obisk doma. Poskušajte se dogovoriti, da boste tam z možem prespali in tako imeli več časa, da obnovite nekdanje občutke varnosti.

Če vam vse to ne bo pomagalo, pa se oglasite pri vašem zdravniku. Morda k vašemu počutju prispeva hormonsko neravnovesje. Morda bo potreben obisk psihiatra, ki lahko pomaga z izbiro pravega antidepresiva. Svetujem vam tudi pogovor s svetovalcem oziroma psihoterapevtom, s katerim bosta vaš položaj osvetlila iz različnih zornih kotov in poiskala oporne točke za vaš jutri. Ne nazadnje pa lahko stisko podelite tudi z usposobljenimi svetovalci na telefonih za klic v duševni stiski. Pokličete lahko na 116 123, kjer vas pričakujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.