Poroka bo Otoku prinesla pol milijarde

Zdi se, da je kakor že vse nared za veliki dan v britanskem kraljestvu, tudi izračuni so že znani: ko se bosta vzela princ Harry in Meghan Markle, ki sta novo leto dočakala razkošno na francoski Rivieri, bo britansko gospodarsko dobilo pol milijarde funtov vredno finančno injekcijo, domači in tuji oboževalci ter radovedneži pa se že pripravljajo na nakup najrazličnejših spominkov.









Poroka bo, kot je že znano, 19. maja v gradu Windsor, in čeprav je veličastna zgradba oddaljena od prestolnice, to najverjetneje ne bo ustavilo številnih navdušencev, ki si želijo v zakon pospremiti enega najbolj priljubljenih članov britanskega dvora. Po podatkih nacionalnega turističnega urada, naj bi maja Otok obiskalo kar 350.000 turistov več kakor aprila (številke so primerljive z aprilom 2011, ko sta se poročila Kate Middleton in princ William), naval pa je napovedan predvsem za London in okoliška mesta, torej tudi Windsor, obiskovalci pa bodo zanesljivo spraznili prodajalne in stojnice s preštevilnimi spominki s podobami mladoporočencev in kraljeve družine.









Kot kažejo napovedi, bodo Britanci okoli 200 milijonov funtov zaslužili s turističnimi prihodi, prevozi in prenočitvami tujcem, okoli 150 milijonov bodo tako domačini kot turisti zapravili na vsakršnih praznovanjih v čast ženina in neveste, okoli 50 milijonov pa si obetajo od prodaje spominkov. Za brezplačno oglaševanje, ki lahko državi prinese kar 100 milijonov, pa bodo poskrbeli kar tuji mediji, ki bodo maja intenzivno poročali o kraljevini.