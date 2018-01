Popolni okvir obraza

Pravilna oblika

Izhodiščna točka za oblikovanje je nos, saj se obrvi začnejo ob isti navpični liniji. Najlaže jo določimo tako, da tik ob nos postavimo svinčnik. Najvišja točka obrvi je tam, kjer je rob šarenice. Končno točko obrvi pa določimo tako, da svinčnik postavimo tik ob nos in ob zunanji kotiček očesa. Ko imamo vse točke določene, preprosto vrišemo črto med njimi in zapolnimo vmesni prostor.









Goste ali redke?

Če so obrvi goste in dolge, jih lahko pristrižemo ali delno razredčimo s pinceto. Pri tem bodimo pozorni in natančni, da dlačic ne bomo populili preveč. Če so izjemno redke, uporabimo šablone, s katerimi si pomagamo doseči malone idealno obliko. Šablono lahko ob senčenju malce premikamo in jo s tem prilagodimo obrazu ter obliki obrvi.









Senčenje in polnjenje

Večina žensk vsakodnevno senči ter »polni« obrvi in tako doseže popolnejšo obliko, ko zapolni morebitne praznine. Barva senčila naj bo vedno do dva odtenka temnejša od naravne barve obrvi. Vse več kompletov senčil zanje vsebuje tudi osvetljevalce, s katerimi ob robu obrvi korigiramo linijo, da so res lepe ter jasno začrtane in da še dodatno poudarimo polt tik ob dlačicah. Tudi če imamo popolno oblikovane obrvi, uporabimo črtalo za obrvi in čezenj nanesimo še senčilo zanje, nato pa z osvetljevalcem po potrebi popravimo celotno linijo. Za piko na i nanesemo še gel za utrjevanje, saj bodo tako obrvi počesane in utrjene ves dan.









Izbira izdelkov









• Rimmel Eyebrow Pencil – črtalo za obrvi s krtačko, s katero lahko obrvi in začrtano barvo bolj »v grobem« oblikujemo v lok.

• Rimmel Fiber Pencil – črtalo z vsebino dlačic, ki se ob uporabi prilepijo na obrvi/polt in zapolnijo medprostore.

• Bourjois Brow Duo Sculp – črtalo za obrvi ter osvetljevalec v enem. Za natančno in jasno definirane obrvi.

• Boujois Brow Palette – set senčil za obrvi s tremi barvnimi odtenki, spiralasto krtačko in diagonalnim aplikatorjem v enem. Trije koraki za osvetljevanje polti ob obrveh in dve barvi za senčenje obrvi.

• Bourjois Brow Pomade – debelo črtalo za zapolnitev praznine v obrveh.

• Bourjois Brow Design – obarvan gel za obrvi za oblikovanje.

• Max Factor Brow Shaper – črtalo za obrvi na navoj, ki ga ni treba šiliti, na drugi strani ima spiralasto ščetko za česanje obrvi.

• Max Factor Brow Counturing Kit – set sečil za obrvi s štirimi barvnimi odtenki s priloženo spiralasto krtačko in diagonalnim aplikatorjem v enem. Osvetljevanje in senčenje obrvi v enem.

• Bobbi Brown Brow Kit – mehko senčilo za veke z dvema odtenkoma. Komplet vsebuje tudi ogledalce, pinceto ter diagonalni ščetinasti aplikator.

• Bobbi Brow črtalo za obrvi – črtalo na navoj z že oblikovano diagonalno barvico, ki vam omogoča zelo preprosto začrtane obrvi.

• Clinique Brow Keeper – srednje mehko črtalo za obrvi s spiralasto krtačko za naravno oblikovanje.

• Clinique Just Browsing Brush-on Stayling Mousse – barvna pena za oblikovanje, obarvanje in utrjevanje obrvi.

• Estée Lauder Brow Multi-Tasker 3 v 1 – črtalo s senčilom in črtalo, s katerim lahko v hipu oblikujete obrvi. Izdelek ima tudi spiralasto ščetko za česanje obrvi.