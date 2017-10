Popolna čistoča, zdaj tako nežna

V Henklu so zato razvili izdelke z odličnim učinkom pranja, namenjene otrokom in osebam z občutljivo kožo – Persil Sensitive in Silan Sensitive. Da bi še dodatno izboljšali ponudbo izdelkov za ljudi z občutljivo kožo, pa so svoji liniji sedaj dodali še detergent za pomivanje posode Pril Balsam.

Persil Sensitive je bil posebej razvit za ljudi z občutljivo kožo in otroke. Da ga dobro prenašajo, pa so potrdili dermatološki preizkusi in certifikat Evropskega centra za raziskovanje alergij (ECARF). Ne vsebuje barvil, temveč naravne sestavine, kot sta naravno milo in izvleček mandljevega mleka, ki sta nežna do občutljive kože.

Silan Sensitive ima sedaj izboljšano formulo, primerno tudi za ljudi, ki trpijo za alergijami. Nova blaga formula je dermatološko testirana. Priporoča jo ECARF, neprofitna evropska organizacija za raziskovanje alergij.

Pril Balsam s prilagojeno nežno formulo omogoča učinkovito pranje posode, pri tem pa ščiti občutljivo kožo na rokah.