Popoln slavnostni pogrinjek

Slavnostni pogrinjek je odvisen od števila gostov, od vtisa, ki ga želimo ustvariti, predvsem pa od naše domišljije. Tudi z ustvarjalnostjo in časom, ki ga namenimo okrasitvi mize, gostom pokažemo, da nam trenutki z njimi veliko pomenijo.

Za začetek naj bo miza dovolj velika, da bodo lahko vsi gostje udobno in sproščeno sedeli. Ker gre za posebno priložnost in nas med božično-novoletnimi prazniki na vsakem koraku spremljata razkošje lučk in okraskov, si lahko tudi pri okrasitvi mize mirne vesti privoščimo nekaj kiča.

Srebrni ali zlati pogrinjek?

V tem času se slavnostno opremljeni mizi najbolj podata zlata in srebrna barva, ki bosta s kančkom prefinjenosti in čuta za estetiko izpolnili pričakovanja še tako zahtevnih gostov. Srebrni pogrinjek bo kot nalašč za mlade in mlade po srcu, saj bo prostor napolnil z eleganco in stilom, zlati pa je zavezan tradiciji in je prav zato vedno aktualen.

Okrasitev mize

Tako srebrno kot zlato namizno dekoracijo, na primer razne okrasne bunkice v družbi pobarvanih naravnih vejic in bleščic, lahko kombiniramo z univerzalno belo barvo. Še več topline bodo v prostor vnesli očarljivi dodatki, kot je svečnik. Pomembno vlogo igra prtiček, ki se mora barvno in stilsko ujemati z okrasitvijo. Namestimo ga na skrajno levo stran pogrinjka. Spretnejši ga lahko domiselno zganete v stoječo figuro. Posebno pozornost gostom lahko izkažete z listki z imeni in sedežnim redom, zlasti, če jih pričakujete več.

Krožniki in pribor

Enak ali podoben učinek bo morda dosegla uporaba krožnikov iz porcelana, saj ga nekateri hranijo prav za tovrstne dogodke. Pripravite plitve, globoke in desertne ter jim pridajte ustrezen pribor. Na skrajni levi strani stojijo vilice za solato oziroma predjed; sledijo jim vilice za glavno jed. Desno od krožnika najprej položimo nož, nato pa žlico za juho. Nož za mazanje postavimo na krožnik za kruh in maslo, pribor za sladico pa ob zgornjo stran krožnika. Vsi noži naj bodo z nazobčano stranjo obrnjeni proti krožniku; pribor naj bo zložen v ravni liniji. Pri tem se držite pravila, da ga zložite tako, kot si bodo sledile jedi – jemljemo ga od zunanje proti notranji strani.

Kozarci

Izbrani lepi in čisti kozarci vedno pritegnejo poglede gostov. Namestimo jih na desno zgornjo stran krožnika. Vsaki pijači je namenjen drugi kozarec, to je kozarec za vodo, kozarec za belo vino, kozarec za rdeče vino, kozarec za aperitiv ter skodelica za kavo, ki ji priložimo žličko. Kozarci naj stojijo v ravni liniji od najmanjšega do največjega.

Družba najbližjih, topel, dišeč dom, pravljično božično drevesce, radostno razpoloženje in urejena miza, polna okusnih jedi, so del praznične idile. Pričarate jo lahko že sami, pa če zunaj sneži ali ne.

