Pomagajte telesu, da zadiha

Človeško telo ima naravne mehanizme, s katerimi mu uspe samemu nevtralizirati in izločiti večino strupov. Velikokrat pa se nabere preveč odvečnih snovi, zato mu moramo pomagati. Škodljive snovi vnašamo vanj s hrano, vodo, zrakom, tudi kozmetiko in praški. Če telo dlje izpostavljamo strupom, tako izvajamo pritisk na katerega od organov, ki sodelujejo v filtraciji krvi, in s tem tvegamo pojav zdravstvenih težav, denimo padec imunskega sistema, utrujenost, alergije, težave s kožo ... Najboljše je seveda preprečevanje kopičenja strupov v telesu, in če govorimo o hrani, je vse odvisno od nas: mi izbiramo, kaj bomo dali v usta.





Organizem se čisti sam Naš organizem ima prefinjen mehanizem razstrupljanja, strupe izloča z mokrenjem, blatom, znojem in dihanjem. Glavni organi, ki igrajo pomembno vlogo v procesu razstrupljanja, so jetra in ledvice. Jetra razgrajujejo škodljive sestavine, ki so topne v vodi, zato jih ledvice lahko izločijo z urinom. Del mehanizma detoksifikacije so tudi bakterije v debelem črevesju, ki predelujejo neprebavljeno hrano, pri čemer membrana debelega črevesja preprečuje škodljivim bakterijam in strupom vnovičen vstop v telo. To jih izloča tudi s potenjem.









Več manjših obrokov

Razstrupljanje je večinoma povezano s hrano, predvsem z zmanjšanim vnosom: ne govorimo o stradanju, temveč uravnoteženi prehrani, manjših in lažjih obrokih, primerno razporejenih čez dan. Ne jejte predelane in že pripravljene hrane, ampak osnovna živila, ki pospešujejo presnovo in vsebujejo veliko koristnih hranil (če je možno, izberite ekološko pridelana, saj se vendar razstrupljate). Na prvem mestu sta vsekakor sveža (sezonska) sadje in zelenjava – čebula, zelena, hren, pesa, redkvice, radič, motovilec spodbujajo naravno razstrupljanje in regeneracijo telesa ter dobro vplivajo na ledvice in jetra, glavni čistilni organ v telesu, ki prepoznava strupe in jih izloča iz krvnega obtoka, edini organ, ki ima sposobnost samoobnavljanja. Jejte žita (riž, ječmen, oves, proso), stročnice (fižol, grah, bob, leča), zdrave maščobe (hladno stisnjeno olivno olje ali pa kokosovo, če vam je všeč), nepražene oreške in semena, začimbe, jabolčni kis, med, belo ribo, nemastno perutnino.









Pijte vodo in čaje

In vodo, na dan naj bi popili poldrugi liter tekočine, del tega naj bodo zeliščni čaji, ki bodo zdravo pomagali pri pospeševanju presnove in odpravljanju strupov. V kozarec mlačne vode lahko kanete nekaj kapljic limonovega soka (ali jabolčnega kisa) in to popijete zjutraj, na tešče: tako boste še dodatno pomagali pri razgradnji ostankov hrane in tudi strupov. Izogibajte se živilom, ki obremenjujejo organizem, redijo in otežujejo prebavo; med te spadajo kofein, alkohol, sol, rafinirani sladkor, rdeče in mastno meso, industrijski sokovi. In ne pozabite: izogibajte se uživanju predelane hrane, bogate z maščobami.





Spotite se

Ne le s hrano, telo se lahko strupov očisti še drugače, na primer z znojenjem. Dobro se prepotite v savni, a preden se zapodite vanjo, se posvetujte z zdravnikom, še posebno v primeru bolezenskih stanj. Bodite telesno aktivni, vsaj 30 minut na dan, tecite, vadite jogo, pilates ali pojdite le na živahen sprehod. Tako se ne boste le spotili, ampak tudi pognali kri po telesu in nekaj naredili za splošno dobro počutje in zdravje, si okrepili samozavest in ponoči laže spali, če vas morda daje nespečnost.

Razstrupljanje torej ni hujšanje ali, bognedaj, post, ravno nasprotno: pomeni uživanje živil iz vseh skupin, a zmerno. Gre za vsakodnevne izbire, ki nam lahko pomagajo ali škodijo. Zmanjšajte alkohol in kavo (pijte zeleni čaj), recite ne predelani hrani in raje posegajte po zelenjavi in sadju. Preostalo bo opravilo telo samo.





Smuti iz zelenega čaja

Potrebujete pomarančo, grenivko, sok pol limone, pol skodelice neoslajenega zelenega čaja, pol skodelice (probiotičnega) jogurta, pol žličke medu, pol banane (lahko je zamrznjena, da bo napitek hladen).

Skuhajte zeleni čaj in ga pustite ohladiti, hladnega za nekaj časa postavite v hladilnik. Banano narežite na kolobarčke in postavite v zamrzovalnik; olupite pomarančo in grenivko ter krhlje zmeljite v blenderju, dodajte limonov sok, ohlajeni čaj, jogurt, med in banano ter zmešajte v okusen in osvežilen smuti.





Pikantna limonada

Potrebujete tri dcl mlačne vode, sok pol limone, dve žlički naribanega ingverja in žličko medu. V vodi zmešajte limonov sok (če je limona ekološka, lahko dodate še malo naribane lupine), nariban ingver in med. Popijte zjutraj.