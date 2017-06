Položaj spanja razgalja zvezo

Tudi med počitkom si partnerja izražata naklonjenost ali pa kažeta trenutno neugodna čustva. Po položaju spanja lahko tudi ugotovimo, kako dolgo sta partnerja v zvezi in kakšna je ta. Preberite si!

Medeni tedni. V tem položaju sta partnerja obrnjena drug proti drugemu in sta ali objeta ali se držita za roke, verjetno pa se stikata tudi z nogami. Kot že pove samo ime, tako spijo običajno tisti, ki so v razmerju šele kratek čas, položaj medenih tednov pa je značilen tudi za pare, ki so v razmerju že dolgo, a so zaradi različnih okoliščin pogosto ločeni.









Dialog. Tudi v tem položaju sta partnerja obrnjena drug proti drugemu, a ni nujno, da se dotikata. Značilen je za pare, ki so zelo povezani, a se čez dan zaradi obveznosti pogosto pogrešajo.









V naročju. V tem položaju partner spi v naročju drugega oziroma mu je partnerjeva roka vzglavnik. Tisti, ki počiva na roki, je običajno bolj odvisen v odnosu, kdor ponuja roko, pa je dominanten.









Spoštovanje. Pari, ki si med spanjem kažejo hrbet, a se s hrbtom dotikajo, so zelo srečni v razmerju in uživajo vzajemno zaupanje. Partnerja znata drug drugemu omogočiti prostor, da zadihata, in spoštujeta zasebnost drugega, nikoli si ne dihata za ovratnik.









Svoboda. Pari v tem položaju si prav tako kažejo hrbet, a brez stika. Takšen položaj običajno pomeni samo eno: spat sta šla sprta! No, po drugi strani pa tako spijo številni pari, ki živijo v zelo trdnem razmerju, v katerem so hkrati povsem neodvisni.









Kralj postelje. Ko eden od partnerjev zasede celo posteljo in drugega skorajda zbrca čez rob, pomeni samo eno: ta oseba je sebična, tako v spanju kot tudi v zvezi.









Žlica. Harmonija in strast prevladujeta pri parih, ki spijo v položaju žice. V tem primeru največkrat partner objema partnerico, položaj pa je značilen predvsem za prvo leto zveze.









Objem z nogo. Ne ustreza jima, da bi spala objeta, a si vendarle želita telesne bližine, zato se dotikata z nogami, ki jih kdaj tudi prepleteta. Izvirno!