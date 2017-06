Poletje je čas za belo

»K odločitvi, da ustvarimo lastno linijo majic, nas je spodbudila želja po izdelkih z zgodbo, ki so za razliko od mnogih tekstilnih proizvodov ustvarjeni v delavcem prijaznem okolju. Naše majice namreč nosijo certifikat Fair Wear. Bombaž je organski, okolju prijazne pa so tudi barve, s katerimi tiskamo,« nam je povedala. Na majicah in puloverjih lahko najdete napise in potiske, pod katere se podpisujejo različni slovenski oblikovalci, ilustratorji in kreativci, pod pulover z mušnico je na primer podpisan znan slovenski oblikovalec Peter Movrin. »K sodelovanju smo povabili osebe, katerih delo se ujema z vizualno podobo in filozofijo naše znamke. Novo sodelovanje je že v teku in še pred poletjem bodo na voljo majice z grafiko Urške Jenko, ki jo na instagramu uporabniki poznajo po imenu vila_malina,« pravi Živa.





Za znamko Viva's project stojita dve dami, Živa in Iris, izdelki, ki jih ponujajo, pa morajo biti preprosti, funkcionalni in minimalistični, torej takšni, da jih lahko ženske nosijo vsak dan in k vsaki opravi. »Poletje je predvsem čas za bele, svetle barve in lahkotne, zračne modele. V našo ponudbo prihajata dve novi majici, rdeča nit pa je moč in ženstvenost, oboje prepleteno z ljubeznijo,« napoveduje Živa.









Njihove izdelke lahko naročite prek spleta, najdete jih na instagramu, poleg majic in puloverjev ustvarjajo tudi usnjene torbice, imajo pa tudi načrte za naprej: »Ravno včeraj smo razmišljali, da bi morali v ponudbo dodati še ovratnice in povodce za kužke, ki bi bili narejeni iz enakega usnja kot naše torbice, tako bi lahko vsaka pasja lastnica poleg torbice izbrala še ujemajoč povodec in ovratnico za svojega najboljšega prijatelja. Do te ideje smo prišli, ker sva obe partnerici pri projektu ljubiteljici in lastnici psov, poleg tega pa imamo mini jazbečarja tudi v logotipu,« nam je povedala Živa.