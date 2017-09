Počutim se zapostavljeno zaradi moževega hobija

Zahtevajte več njegove pozornosti

Seveda, povejte mu za stisko, ki jo doživljate! Pravzaprav je nenavadno, da je ni opazil že sam. Morda jo tako dobro skrivate. Kakor koli, dokler ne boste z njim spregovorili o njej, bo mož očitno prepričan, da je vse v najlepšem redu, in še naprej skrbel le za svoje ugodje. Na splošno ljudje včasih mislimo, da bi moralo biti drugim jasno, kaj doživljamo, tudi če o tem ne spregovorimo. Pa ni tako. Dokler se ne sliši naš glas, si drugi ne vzame časa, da bi se ukvarjal z našim počutjem (razen če niso naša neverbalna sporočila preveč očitna).

Napisali ste, da sta v srednjih letih. To je obdobje, ko ljudje večinoma že dosežemo mladostno zastavljene življenjske cilje. Ustvarili smo si družino, dom, dosegli določeni družbeni položaj. V tem obdobju se začnemo ozirati na do zdaj prehojeno pot in se spraševati, kako naprej. Začutimo lahko, da potrebujemo spremembo. Nekateri ljudje si v tem obdobju poiščejo različne hobije, drugi želijo spremeniti poklic in se vpišejo v katerega od izobraževalnih programov ali pa želijo preprosto z novim znanjem in veščinami obogatiti in popestriti svoje bivanje. Temu obdobju rečemo tudi kriza srednjih let. Kriza tudi zato, ker so spremembe za posameznika in soljudi, s katerimi si je blizu, na primer partnerja, lahko ogrožajoče.

Igranje kitare je pravzaprav dokaj nedolžen konjiček. Ne zdi se nevaren v smislu mogočih telesnih poškodb (v nasprotju z nekaterimi drugimi). Poleg tega je mož ves čas doma in vam ni treba skrbeti, ali se bo varno vrnil domov, kjer koli bi že lahko bil. Vajina naloga je, da se sporazumeta glede načina preživljanja prostega časa. Tu pa se lahko pojavijo težave. Treba je namreč znati dobro posredovati sporočila in potem znati na ustrezen način o njih debatirati. Moža morate tako soočite s svojim nezadovoljstvom, da vam bo prisluhnil in vas razumel. Ko boste začutili, da vas razume, se lahko začneta pogovarjati o tem, kako naprej. Dobro bi bilo, da se na ta pogovor dobro pripravite. Naredite si seznam dejstev in predlogov. Možu lahko na primer predlagate obisk koncerta katere skupine ali kaj podobnega, kar bo všeč obema. Vsekakor imate pravico do več njegove pozornosti in pravico zahtevati spremembo v porabi njegovega prostega časa, to je omejitev igranja kitare na neki razumen časovni interval.

Ob premišljevanju o vaši pritožbi pa se mi poraja še eno vprašanje. Ob navidez neškodljivem hobiju vašega moža ste se kljub temu odločili spregovoriti in poiskati nasvet. Je res tako težko možu sporočiti svojo stisko? Se morda v ozadju skriva katera druga ovira? Se morda bojite njegovega odziva? Se bojite, da vas bo grobo zavrnil? Ali pa ste prepričani, da nimate pravice zase zahtevati več njegove pozornosti? Bodite iskreni do sebe in si nalijte čistega vina. Preverite svoje občutke in čim bolj objektivno razmislite o njih. Predlagam vam, da vzamete list papirja ali se usedete za računalnik in svoje misli zapišete. Če boste imeli pri analiziranju občutkov težave, se pogovorite z nekom, ki mu zaupate. Ker je včasih težko najti koga, ki bi nam brezpogojno prisluhnil in nas resnično poskušal razumeti, lahko pokličete na brezplačno številko 116 123 in opravite anonimen pogovor z usposobljeno svetovalko ali svetovalcem. Ta številka je dosegljiva štiriindvajset ur na dan. Če boste potrebovali še kateri dodatni nasvet, pa se le spet oglasite. Srečno!