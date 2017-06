Lanena brisača za lesk

Različne študije dokazujejo, da na kakovost in videz las v 50 odstotkih vpliva genetika s stresom in boleznimi, v okoli 25 onesnaženost, na preostalo pa izdelki. Zato je pred izbiro teh dobro vedeti, kakšne lase pravzaprav imamo. Na primer: lasem, ki so zelo tanki, pripravki iz karitejevega masla ne ustrezajo, saj bi jih otežili. Bolje je izbrati mlečne proteine ali olje korenčka. Poglavitni del redne nege las in lasišča je tudi česanje: namesto ostrih glavnikov je priporočljiva uporaba krtače, ki spodbuja boljšo prekrvitev lasišča. Pred izbiro zaščitnih sredstev za lase se je dobro posvetovati s strokovnjakom.









Lanene brisače za lesk

Pogostost umivanja las je odvisna od posameznika, že zdavnaj namreč ne velja več, da si bi jih morali samo enkrat na teden. Če so lasje mastni, si jih je pač treba večkrat, prav tako vsakič po športni vadbi. Z ustreznimi, neagresivnimi šamponi, seveda. Zadnje izpiranje naj bo z mrzlo vodo, da se las zapre in se nato lepše sveti. Po umivanju jih vedno nežno razčesavamo. Vlakna suhih las so celo trša od nohta, ko se zmočijo, pa se stanje spremeni. Zunanji, luskasti sloj se v vodi napne in postane občutljiv. Z nepazljivim česanjem lahko posamezne luske odstranimo, lasje postanejo krhki in se začnejo cepiti, izgubijo lesk in prožnost. Morda naj kot zanimivost povemo, da so babice nekoč po umivanju las za večji lesk uporabljale lanene brisače.









Ne barvajmo se pred morjem

Barvanje je načeloma primerno za vse vrste las, razen če je lasišče alergično na barvilo oziroma so lasje že poškodovani. Tedaj so bolj priporočljivi prelivi, ki vsebujejo manjši odstotek peroksida, ali pramena. Kljub kakovostnim barvilom se je treba zavedati, da vsak kemični pripravek škoduje, zato je poleg redne nege nujna uporaba hranilnih mask. Naravno barvo las lahko zlasti poleti poživimo s svetlejšimi prameni. Z njimi vdihnemo razgibanost in razblinimo monotonost. Vendar, pozor: nikar se ne barvajmo pred odhodom na morje, saj bodo slana voda in sončni žarki dodatno posvetlili, beri, poškodovali lase. Morda pa si letos omislimo prav to naravno barvanje in si »pravo« pri frizerju privoščimo po vrnitvi s počitnic. Pobarvani lasje so poleti zelo na udaru, zato jih oskrbimo z izdelki, ki poskrbijo, da se pigmenti ne izpirajo. Po vsakem prihodu s plaže jih speremo s sladko vodo.









Zaščita las

Tako kot za obraz in telo si je treba pred odhodom na počitnice priskrbeti ustrezna zaščitna sredstva, namenjena lasem. Sonce in morje jim namreč odvzameta vlago, zato postanejo suhi, manj prožni in izgubijo sijaj. Preden se odpravimo na plažo, jih moramo obvezno zavarovati z vodoodpornim faktorjem. Na voljo je veliko sredstev za zaščito v praktičnih razpršilih, ki skrbijo, da jim žgoče poletno sonce, slana voda in veter ne bodo prišli do živega. V lekarni ali drogeriji se, kot rečeno uvodoma, pozanimajmo o učinkovitosti in pravilni uporabi izdelka. Dodatna zaščita las je lahko tudi modna: velik slamnik, pisana ruta, bejzbolska čepica ... A tudi pri nakupu letos tako priljubljenih okrasnih pripomočkov moramo biti pozorni. Kljub mikavnim oblikam ne pozabimo, da na lase ne spadajo navadne gumijaste elastike, železne ščipalke ali sponke, ki jih preveč stisnejo in poškodujejo. Dolgotrajna uporaba lasnega obroča z drobnim glavnikom na notranji strani jih prav tako lahko poškoduje ali preveč pritiska za ušesi, kar povzroča glavobol ... Pustimo lasem prosto zadihati!









Domači namig

Na počitnicah si končno privoščimo blagodejno oblogo za krepitev las. Obložene lase pokrijemo s plastično vrečko in ovijemo v brisačo ter pustimo delovati vsaj dve uri, da se olje dobro vpije. Oblogo nato dobro speremo in umijemo z blagim šamponom. Lasje bodo nahranjeni in se bodo bolj lesketali.