Po veselem decembru veseli januar

Praznikov je konec, škoda je storjena. Maščoba, sladkor in alkohol v najrazličnejših oblikah so zaznamovali minulo obdobje, zdaj lahko le še zmajujemo z glavo. Sprijaznimo se, trebuh se nam je napihnil kot balon, prebava je izgubila zdrav ritem, vest pa nas peče kot še nikoli.

Toda nič ne de, iz brezna slabih občutkov se lahko kaj hitro rešimo, a bo v oblikovanje postave treba vložiti več truda in energije kakor med redno vadbo, predvsem pa se osredotočiti na predele, ki so bili žrtve več tisoč nepotrebnih kalorij. Čeprav bi zdaj najraje počeli kar koli drugega, kot se mučno znojili, je to edina rešitev za vnovično vzpostavitev zdravega ravnovesja v telesu (ne nazadnje je izguba odvečnih kilogramov gotovo ena od vaših novoletnih zaobljub!), toda strogim dietam in nenadnemu odrekanju se vendarle raje izognimo. Poskrbimo, da bo naš jedilnik poln lahkih živil in obilo tekočine. Telesna dejavnost pa je tista, ki bo v mišice in možgane pognala potrebna hranila in kisik ter spodbudila porabo kalorij!









Najprej je treba izdelati načrt za pravo kombinacijo aerobne in anaerobne vadbe: spomnimo, pri prvi hitreje dihamo, porabljamo več kisika, srce nam hitreje bije in dvigne se pritisk. Mišice zalagamo s kisikom in jih osvobajamo odpadnih snovi, telo čistimo toksinov in si krepimo odpornost, vse to pa lahko dosežemo s hojo, tekom, plavanjem, veslanjem, kolesarjenjem ipd., odvisno od naše telesne pripravljenosti. Pri anaerobni vaji se osredotočamo na moč in porabljamo energijo iz telesa: pri tem skrbimo za krepitev mišic in kosti, pospešujemo metabolizem in odpravljamo maščobe.









Za lažji začetek si pripravimo preprosto kombinacijo vaj, denimo, dve minuti ogrevanja (hitre hoje, razkoračne hoje, lahkotnega teka), temeljito raztezanje in nekaj ponovitev počepov, trebušnjakov in sklec, največ po petnajst do dvajset. Lahko tudi dvigujemo uteži, a ne pretiravajmo s težo! Bodimo pozorni na pravilno držo – zravnajmo hrbtenico in se izprsimo –, kajti obdobju neaktivnosti in zalaganja s kalorijami zelo rade sledijo poškodbe zaradi neustreznega izvajanja vaj.









Po nekaj dneh lahko intenzivnost tako aerobne kot anaerobne vadbe stopnjujemo: ogrevamo se minuto ali dve več, vajam za moč in oblikovanje telesa dodamo po pet ponovitev. Nikoli ne poskušajmo preseči lastne zmožnosti in ne zanemarjajmo morebitnih bolečin, vsekakor si vzemimo tudi čas za potreben počitek in regeneracijo. In še, telovadba je mnogo prijetnejša v dvoje ali celo v skupini, zato družbi, s katero ste pridno kopičili kilograme čez praznike, predlagajte novo skupno doživetje!