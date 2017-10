Po seksu izgubi zanimanje

Nezaupanje in strahovi

Draga Prijateljica,

vajino iskreno prijateljstvo je zagotovo za vaju oba pomembno, predvsem pa zaupanje, ki ga ima do vas. Enovitega odgovora na vaša vprašanja žal ni. Moški so sicer biološko lovci, a do takrat, ko jih premami ustrezna ženska, s katero se vidijo v vlogi družinskega očeta in partnerja, se odločijo, da prenehajo loviti. Seveda obstajajo tudi moški, ki »lovijo« kljub družini, saj potrebujejo pozornosti in pohvale tudi izven lastnega partnerstva. Dandanes so sicer tradicionalne socialne vloge zamešane in med spoloma vlada precejšnja zmeda, kdo kaj počne, kako in kdaj.

Sama dvomim, da obstaja duša dvojčica in da jo bo dočakal, če bo le z dovolj ženskami spal, da ga bodo »začarale« in bo vedel, da je dotična dama prava zanj. Verjetno je vaš prijatelj kritičen in ima visoka merila, kakšna naj bi bila njegova sanjska ženska. Za katere vemo, da tudi ne obstajajo. Morebiti je premalo spontan in sproščen, na odnose gleda z nezaupanjem in strahom pred predajanjem in čustveno bližino, pa kot podzavestni izgovor uporablja nizko privlačnost oziroma nezanimanje takrat, ko izkusi intimnost z novo žensko. Zelo možno je, da je to njegov izgovor pred vezanjem in pripadnostjo, zvestobo in odgovornostjo biti zvest in predan zgolj eni ženski. Nekaj je kar si on želi, torej družinico, drugo pa je katere vzorce in strahove nosi s seboj.

Ponoreli svet serijskih zmenkarij otežkoča pridobiti realno sliko o morebitnem partnerju oziroma partnerki, saj ni časa za dvorjenje in bolj podrobno spoznavanje osebnosti »kandidatke« kot je zmeden vaš prijatelj. Lahko se nam zgodi, da se zaljubimo v osebnost in ne zgolj v zunanjost. Nekaterim je bolj pomembna notranja kvaliteta kot zunanji blišč. Smo pač različni. Vašemu prijatelju pa želim obilo poguma pri soočanju z lastnimi strahovi in ovirami.