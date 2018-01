Pijmo čaj iz štirih rastlin

Bog spi v kamnu, diha v rastlini, sanja v živali in se prebudi v človeku.« S tem poetskim citatom Angelusa Silesiusa se začno uvodne besede v priročnik Rastlinski antibiotiki – Skrivno orožje iz narave (Mladinska knjiga, 2017) avtorice Arune Meike Siewert, fitoterapevtke in predavateljice na šoli zdravilstva v Berlinu. »Na nas vsepovsod prežijo povzročitelji bolezni. Naš imunski sistem ima polne roke dela, da se jim upira. Ko jim napad uspe in se naš organizem začne boriti z okužbo, hitro posežemo po antibiotikih. Toda ta poteza je redkeje pametna, kot si mislimo. Zdravila namreč slabijo naš imuski sistem in povečujejo nevarnost za razvoj odpornosti patogenov – mikroorganizmov, ki povzročajo bolezni,« razloži Siewertova. Posebej opozori na začarani krog, ki ga je mogoče pretrgati, in prvi korak je prav razstrupljanje: »Da bi bilo odstranjevanje škodljivih ostankov učinkovito, je treba podpreti organe, ki skrbijo za izločanje – ledvice, jetra in koža.«









Spreminjajoča se kura

Za temeljit odvoz strupov iz telesa je treba slediti več korakom, ki zadevajo štiri področja oziroma organe. Priporočljivo je uporabljati rastline, ki vsebujejo glukozinolate. Te so ponavadi pikantno ostrega okusa, denimo vodna kreša, česen, čemaž, zelje in redkev. Glukozinolati v teh živilih oziroma naravnih antibiotikih delujejo proti bakterijam, virusom in glivam, podpirajo imunski sistem in spodbujajo prekrvitev. Potem ko začnejo jetra in žolčnik postopek čiščenja, jih lahko dobro podpremo z zelenimi deli in koreninami regrata, pegastega badlja, pravega pelina in artičoke. Izločanje strupov skozi kožo je mogoče zagnati z rastlinami, ki rahlo spodbujajo znojenje, to so cvetovi črnega bezga, lipe, korenina navadnega repinca ali zeleni deli mačehe. Izločanje skozi ledvice najbolje spodbudijo brezovi listi, navadna zlata rozga in zeleni deli koprive ali mačehe. Aruna Meike Siewert priporoča, da si izberemo po eno rastlino z vsakega opisanega področja in pripravimo čajno mešanico iz enakih delov. Na dan spijemo po tri skodelice sveže skuhanega čaja. Po približno štirih tednih pitja te mešanice izberemo druge štiri rastline in čajno kuro ponovimo.









Termofor na jetra

»Zelo pomembno je, da čaj med namakanjem pokrijemo, da eterična olja ostanejo v vodi in ne izhlapijo iz skodelice. Lahko jo pokrijemo s krožničkom ali si omislimo keramični čajnik s pokrovom. Najbolje je piti vročega, saj je boljšega okusa, sladkajmo pa ga ne. Le pri prehladu, vnetju mandljev ali kašlju lahko njihovo delovanje podpre dodatek medu. Pri želodčnih ali črevesnih težavah je čajne mešanice dobro pripraviti brez sladil, sicer pomembne grenčine izgubijo učinek. Čaj hranimo v dobro zaprti posodi iz temnega stekla ali pločevine na čim temnejšem prostoru,« temeljne napotke poda Siewertova, ki je naklonjena tudi uživanju pripravkov iz zelene alge rodu Chlorella, prav tako pa se ji zdi smiselno podpreti jetra s toploto: »Ste vedeli, da je temperatura jeter za približno dve stopinji Celzija višja od preostalega telesa? Ko jim dovajate toploto, jim ta čas ni treba skrbeti za lastno 'ogrevanje', zato se lahko spočijejo in sprostijo, da lahko opravljajo svoje dejansko delo, torej zahtevno razstrupljanje. Podpremo jih tako, da si zvečer pripravimo zelo topel termofor in ga ovijemo v toplo vlažno kuhinjsko krpo in okoli nje še suho brisačo. Položimo ga na desno stran trebuha v višini jeter, torej pod rebrnim lokom. Pokrijemo se še z mehko odejo in si privoščimo pol ure odličnega počitka na kavču.«









Omejimo sladkor

Seveda mora biti tudi siceršnja prehrana primerna, z zadosti sveže, predvsem zelenolistnate zelenjave. Izogibati pa se je pametno v prvi vrsti sladkorju oziroma sladkarijam, beli moki ter izdelkom iz nje, hitri in mastni hrani ter poživilom, kot so kava, črničaj, gazirane pijače s kofeinom in nikotin. Prav tako je koristno uživati primerne prebiotike in probiotike, denimo kefir, jogurt, artičoke in cikorijo.