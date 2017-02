Pet v enem: vaš popolni dnevni sadni obrok

Priročnost in naravnost v vsakem trenutku

V gostih priročno pakiranih 250-mililitrskih sadnih napitkih Fructal Smoothie se sledeč konceptu “pet na dan” prepletajo okusi petih vrst sadja, kar zadovolji dnevne potrebe po njem. Poln in gladek okus nas osveži, poleg tega pa ne vsebuje dodanih sladkorjev. Idealen je kot zajtrk ali nadomestilo za kak drugi obrok, še posebej, kadar smo na poti ali imamo kako drugače natrpan urnik, v katerem nam ne ostane dovolj časa za pripravo malice.

Pestre mešanice okusov

Fructal Smoothie jagoda poleg jagode, grozdja in borovnice vsebuje še banano in jabolko, Fructal Smoothie ananas je mešanica ananasa, banan, hrušk in belega grozdja z dodatkom kokosovega mleka v prahu, Fructal smoothie breskev z dodanimi vlakninami združuje breskev, jabolko, belo grozdje, banano in marelico, lani pa se je tej četici priključila še izvirna domislica Fructal Smoothie Beauty s kolagenom iz pomaranč, jabolk, belega grozdja, manga in banane. Kolagen, ki mu je dodan, je pomembna sestavina kože (80 % njene suhe mase), hkrati pa v telesu opravlja še številne druge naloge. Napitek je tudi vir vitamina C, ki ima vlogo pri njegovem nastajanju. Prisrčen mali tetrapak, pravo vitaminsko bombico, lahko s seboj vzamemo kamor koli, saj se tudi v torbicah in nahrbtnikih odlično počuti.