Papež uteho našel v psihoanalizi

»Bila je zelo dobra, zelo profesionalna. To mi je zelo pomagalo v trenutku življenja, ko sem moral razjasniti določene stvari,«je o psihoanalitičarki, ki mu je nudila oporo, povedal za knjigo, ki bo izšla prihodnji teden v Franciji.









Na pogovore je k njej hodil šest mesecev, ko je bil star 42 let. »Nato pa me je nekega dne, ko je umirala, poklicala. Ne da ji podelim zakramente, saj je bila Judinja, ampak za spiritualni dialog,« je po navedbah nemške tiskovne agencije dpa še povedal papež v knjigi z naslovom Papež Frančišek: Politika in družba, katere odlomke so že objavili francoski mediji, med drugim tudi katoliški časnik La Croix. Knjigo je napisal znani sociolog Dominique Wolton na podlagi 12 poglobljenih pogovorov s papežem od februarja lani.









Ko je potekala omenjena terapija, se je pisalo leto 1978 oziroma 1979 in njegova rodna Argentina je bila pod vojaškim režimom, Frančišek, takrat še z imenom Jorge Mario Bergoglio, pa je zaključeval svoj mandat predstojnika jezuitov. Nekateri so ga obtoževali sodelovanja z režimom, zato je bilo to zanj zelo težko obdobje.









Kot izhaja s spletne strani Vatican Insider, je papež Janez XXII., ki je vodil rimskokatoliško cerkev med letoma 1958 in 1963, prepovedal duhovnikom in semeniščnikom, da bi se posluževali psihoanalize. Naslednji papež Pavel VI. je nekoliko omilil to stališče in danes psihoanalitiki predavajo na vatikanskih šolah in med drugim sodelujejo tudi pri preiskavah očitkov o pedofiliji.