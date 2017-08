Pametne semenčice

Takole so razmišljali; če bomo ugotovili, kako se premika posamezna semenčica, bomo lahko ugotovili, kako se »vedejo« v skupini. Glede na to, da je v enem izlivu približno 55 milijonov semenčic, je težko ugotoviti, kako se simultano gibljejo. A zadali so si, da bodo strli ta oreh in poskušali najti formulo, ki bi opisala vedenje semenčice. In so jo.









Med drugim so ugotovili, da se semenčica naprej premika tako, da s sunki simultano potiska »glavico« nazaj in na stran. To povzroča trenje na njihovi poti skozi tekočino. A to ni vse. Ugotovili so, da okoliško tekočino semenčica izpodriva zelo koordinirano, ne precej drugače od tega, kako se magnetna polja vedejo okoli magnetov.









Zdaj ko so gibanje semenčic »pospravili« v preverljivo formulo, bodo lahko ugotovili, kako semenska tekočina vpliva na večjo količino semenčic, da bi pomagali predvsem tistim moškim, katerih »plavalci« so prešibki, da bi prispeli do cilja.