Ona je prava, on je pravi!

Kaj je torej tisto, kar nas prepriča, da je ob nas partner, s katerim si bomo delili vzpone in padce, srečo in nesrečo, do konca skupnih dni? Portal AskMen je pripravil zanimiv seznam. Preberite si!

Lepota. Seveda ne govorimo o modnih, saj je jasno, da je lepota v očeh opazovalca. A kakor koli že, telesna privlačnost je zelo pomemben dejavnik v zvezi – z njo se ne nazadnje vse skupaj tudi začne.

Skupni interesi. Pa ne le konjički, čeprav so ti še kako pomembni. Nekaj najlepšega je, če delita okuse glede literature, filma in športa, a ne pozabimo, izjemno pomembne so tudi življenjske vrednote in splošni pogledi na življenje. Denimo, kakšno vlogo v vašem vsakdanjiku ima družina? Ste verni? Radi potujete ali ste najraje v objemu toplega doma? Koliko vam pomenijo prijatelji? Kako pomembna je v vašem življenju kariera? Če se v naštetem že ujemata, sta na odlični poti.









Znata se spreti in pobotati. Prepiranje je prava umetnost: včasih je pač preprosto nujno, da tudi z glasnimi in jeznimi toni izrazimo svoje mnenje. Odnosa brez nesoglasij preprosto ni, zato je nujno, da se znata spreti in pobotati. Ter se iz vsake takšne izkušnje nečesa naučiti.

Uživata v skupnem življenju. Mnogim to preprosto ne gre. Imajo se radi, a pod eno streho se ne znajdejo. Če znata sklepati kompromise, bo vajino skupno življenje polno srečnih trenutkov.

Seks. Ni zdravega in osrečujočega odnosa brez spolnosti, ki se skozi leta razmerja seveda spreminja, a dokler sta si enotna, da si takšnega seksa želita oba, je vse v najlepšem redu.









Spoštujeta prijateljstvo. Verjetno ni para, ki se ne bi še nikoli sprl, ker eden od partnerjev preživi veliko časa s prijatelji na račun zveze. Vsakdo tudi znotraj odnosa potrebuje čas zase in svojo družbo, zato je izjemnega pomena, da partnerja drug drugemu dovolita negovati prijateljstva zunaj njune trdnjave. Najti pravo ravnovesje je včasih zelo težavno, a se trud obrestuje!

Romantika vama ni tuja. Čeprav sta skupaj že dolgo, se še vedno rada prepustita skupnemu sanjarjenju in se posvetita samo drug drugemu. Rada se presenečata in osrečujeta, za vzdrževanje strasti v odnosu nista nikoli prelena.

Ob ljubljeni osebi se vam ni treba pretvarjati. Cenzura odpade, med vama vlada odkritost, strahu pred obsodbami ni, kajti veste, da boste vsakokrat naleteli na razumevanje in posluh. Dvoma ni več – ste s pravo osebo!