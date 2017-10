Ogenj pokončal tudi 89-letno ljubezen

Kot poročajo tamkajšnje oblasti, so nekatera trupla povsem zoglenela, od njih je ostal le še pepel, zato bo identifikacija zelo zahtevna. Požari so uničili skoraj 6000 stavb in domov, brez strehe nad glavo je več kot 90.000 ljudi, več sto je pogrešanih.









Tako hudo ni bilo vse od leta 1933, ko je v požaru v Los Angelesu umrlo najmanj 29 ljudi, pišejo ameriški mediji, toda posledice tokratne katastrofe bi utegnile biti še veliko hujše. Območje je namreč povsem izsušeno zaradi dolgega in vročega poletja, zato se požari, najmanj 22 jih je izbruhnilo v minulem tednu, širijo bliskovito, pri tem pa jim pomaga tudi močan veter, ki po napovedih še ne bo pojenjal.









Po svetu in spletu so zaokrožile številne pretresljive podobe poskusov reševanja in zgodbe: v ospredju je tista o 98-letni Sari in stoletnem Charlesu Rippeyju, ki sta nedavno proslavila 75-letnico poroke, skupaj pa sta preživela 89 let. Ko sta se zaljubila, je bila ona v četrtem razredu, on pa v šestem. V zakonu se jima je rodilo pet otrok: žalujoči so povedali, da sta bila mati in oče predana drug drugemu do zadnjega dne. Videti je, da je v požaru, potem ko je zajel tudi njun dom, Charles poskušal rešiti Saro, a sta usodno obtičala med ognjenimi zublji.