Odprite oči in bodite glasni

Med seksom telo preplavljajo hormoni in živčni prenašalci, dobro počutje in užitki so takrat v ospredju zaradi stika gole kože, vonjav, dotikanja erogenih con … Preberite si, kako lahko ta občutja še poglobite in užitke še povečate, ne da bi morali brati priročnike in se zgledovati po filmskih prizorih, ki so seveda največkrat daleč od resničnosti.

Bodite glasni! In jasni. Povejte partnerju, kaj vam ustreza in kaj ne, užitke pa pospremite s stokanjem, mrmranjem, morda celo vpitjem, če si to lahko privoščita. Partnerju dokažite, da ste prisotni v vsakem trenutku, svetujejo na portalu Women's Health.









Globoko dihajte. Tako sporočate užitek in sproščenost, ne pozabite, med tantričnim seksom je dihanje osrednji komunikacijski kanal, ki med partnerja pričara erotično vez in pomaga do najlepših vrhuncev.

Odprite oči. Res da se z zaprtimi očmi lahko posvetite drugim čutom, toda pogled lahko razodene veliko. Če si partnerja med seksom zreta oči z majhne oddaljenosti, je doživljanje spolnosti mnogo globlje in intenzivnejše.









Odklopite. Ne sebe, temveč vse tehnološke pripomočke. Še bolje, odstranite jih iz spalnice. Če ste med tistimi, ki se vam zdi ta nasvet povsem odveč, ste na dobri poti, da s partnerjem ohranita pristno vez v postelji, žal pa je vse več tistih, ki tudi med intimnimi doživetji razmišljajo o zvočnih in svetlobnih signalih na pametnih telefonih. Posvečanje pozornosti tehnologiji vas lahko prikrajša za številne užitke, da govorimo o tem, da lahko povsem upravičeno prizadene partnerja.









Odslovite domače živali. Spet, če se vam zdi samoumevno, da mucki in kužki nimajo vstopa v vašo spalnico, ko se posvečate partnerju, lahko te vrstice preskočite, toda nekateri so tako navezani na svoje hišne ljubljence, da jim dovolijo bližino tudi med intimnimi doživetji. Se vam res zdi smiselno seksati, medtem ko v vas zrejo otožne oči štirinožnega prijatelja.









Spalnica naj bo vajino svetišče. To je vajin dragoceni prostor, kjer se ljubita in počivata. Tam ne delata, klepetata po telefonu ali brskata po računalniku, za vse to naj bo prostor drugje.