Odbojkarice imajo srebro!

Slovenke so pod vodstvom italijanskega strokovnjaka Alessandra Chiappinija naravnost blestele na tem prvenstvu, v skupinskem delu so zabeležile pet zmag in se kot prvouvrščene uvrstile v polfinale. Tam so v soboto ugnale Bolgarke in si zagotovile finalne bitko proti nasprotnicam iz Turčije, Bolgarija pa si je v tekmi z Dominikansko republiko izborila bronasto odličje. No, dekleta iz Turčije so pokazala občutno premoč in premagale Slovenke s 4 proti 0.









Slovenija je izjemno športni narod, o tem ni dvoma, zadnja leta pa v ospredje prihajajo tudi ekipni športi z najvišjimi odličji. Nocoj se bomo ovenčali še z enim!